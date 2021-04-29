Акционеры «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖа» созываются на собрание

Им предстоит распределить прибыль по результатам работы в прошлом году

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10:18. 29 апреля, 2021  
  
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Совет директоров Открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

 

Место нахождения Общества: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.158.

Форма проведения собрания: собрание – заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 21 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20. ОАО «КомиСЗЭМ».

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
  2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание ревизора Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.

 

Дата  определения (фиксации) лиц,  имеющих  право на участие в общем собрании акционеров 26 апреля 2021 года. Категории акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04870-J, дата государственной регистрации 04.06.1999г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д. 52/20, кабинет № 29 ежедневно с 10.00. до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 21 мая 2021 года).

Контактные телефоны: 8 (8212) 46-97-10, 89048607736.

 

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