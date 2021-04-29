Акционеры «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖа» созываются на собрание

Им предстоит распределить прибыль по результатам работы в прошлом году

Совет директоров Открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.158.

Форма проведения собрания: собрание – заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 21 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20. ОАО «КомиСЗЭМ».

Повестка дня общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года. Избрание членов Совета директоров Общества. Избрание ревизора Общества. Утверждение аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 26 апреля 2021 года. Категории акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04870-J, дата государственной регистрации 04.06.1999г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д. 52/20, кабинет № 29 ежедневно с 10.00. до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 21 мая 2021 года).

Контактные телефоны: 8 (8212) 46-97-10, 89048607736.

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