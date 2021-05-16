Уроженка Коми Татьяна Никонова: последние высказывания

Широко известная пусть даже в сравнительно узких феминистских кругах уроженка Коми Татьяна Никонова безвременно ушла из жизни в минувшую среду. Она родилась в Печоре в 1978 году в семье геолога и воспитательницы детского сада – первой из трёх детей. Воспитывалась в Ухте, затем уехала в Москву, где с 2001 года стала набирать вес и авторитет в интернет- и околоинтернет-кругах.

Создала первый в России блог со сплетнями и новостями о знаменитостях Spletnik.ru, с 2009 года управляла контентным наполнением портала о здоровом образе жизни Takzdorovo.ru. Но наибольшую известность Татьяна приобрела как автор блогов, подкастов и передач о сексуальном просвещении, а также как феминистская активистка.

Чтобы понять, какие взгляды исповедовала Татьяна Никонова к моменту ухода из жизни, «Красное знамя» решило предложить читателям подборку некоторых последних записей с её собственного ресурса nikonova.online (сохранены авторские орфография и пунктуация)

Женское здоровье – запись у Ксении Собчак

19 апреля 2021

Снялась у Ксении Собчак в программе «Осторожно: Собчак», посвященной женскому здоровью, тому, насколько до сих пор эта тема до сих пор табуированная, и как нам необходим секспросвет. Рассказала, кстати, как мы с вами собрали пост про то, как под тампонами и прокладками можно пронести почти что угодно, если на охране и проверке сумок стоят мужчины.

Ссылка на запись.

Что мне в нашем разговоре очень понравилось: даже присутствующая уполномоченная по делам по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец признает, что разговаривать с детьми необходимо. Что не понравилось совсем: мне показалось, что мы прошлись по самым верхам, и для подписчиц моего блога ничего нового не найдется, а еще совсем не затронули тему ЛГБТ+ в разрезе доступа к квалифицированной медицинской помощи. С другой стороны, для широких ютуберских масс и это нежное вегетарианское обсуждение может показаться радикальным заявлением. Например, Любовь Ерофеева, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и эксперт ВОЗ, сказала одну очень важную вещь о том, что секс — это прежде всего удовольствие, и нам важно формировать позитивное отношение к сексу. Многих такая идея пугает, они считают, что секспросвет должен сводиться к устрашению для откладывания секса до первой брачной ночи в 25 лет. Так что нам копать еще и копать, можете для затравки показывать это видео консерваторам.

Важное: вы меня, конечно, спросите, а нормально ли мне сниматься у Собчак после интервью со скопинским маньяком? Мне было бы не очень, но записывались мы ровно месяц назад, когда интервью еще не вышло, и я о нем ничего не знала, поэтому претензий не принимаю.

И вопрос, по-вашему, что еще нужно обсуждать в этой тематике? В дискуссиях на какие темы хотели бы меня услышать? Пишите в комментариях в Инстаграм, я буду иметь в виду, когда соглашаюсь на записи и эфиры.

«Вы пойдете за Навального?»

21 апреля 2021

«Татьяна, вы пойдете 21 апреля на митинг в поддержку Навального? Как вообще к нему относитесь? Может, уже писали, но я не нашла.»

Привет! Еще неделю назад я собиралась на день рождения телеканала «Дождь» 21 апреля, мне и приглашение прислали. Но затем они отменили вечеринку из-за митинга и собираются на Манежную площадь. Я не знала, идти или нет, потому что ужасно боюсь винтилова, в итоге обстоятельства все решили за меня — вчера я заболела, лежу с горящим горлом, отменила все на свете. Хотя на самом деле я склонялась скорее к тому, чтобы идти. Не потому, что считаю, что с Навальным как-то особенно плохо обращаются, — к сожалению, происходящее с ним сейчас норма для российских тюрем, и мы не знаем, сколько людей там умерло из-за того, что не получили вовремя адекватную медицинскую помощь. Просто сил уже нет на все это смотреть, и сам по себе повод не особенно важен.

С Алексеем мы очень давно знакомы, кажется, с 2006–2007 года. Он тогда проводил политдебаты в «Билингве», я на них регулярно ходила и даже как-то судила их в жюри, правда, сейчас в упор не помню, кто дебатировал. Я не всегда одобряю его позицию, мне не близки ни национализм, ни его непонимание, насколько сексистскими выглядят многие из его высказываний, но считаю, что такие вещи должны вызывать общественное осуждение и общественную же дискуссию, что возможно только тогда, когда человек на свободе. То же, как его сейчас медленно убивают, а ФБК (внесён Минюстом в реестр иноагентов – прим.ред.) пытаются прикрыть по надуманным поводам, несправедливо и демонстрирует нам всем, за кого нас держат. Мы просто мясо, которое должно платить налоги, кормить коррупционеров и даже писка не извлекать, если нас что-то не устраивает.

Что можно сделать, если вы по каким-то причинам не можете пойти на митинг в своем городе: внесите донат в ОВД-Инфо и Апологию протеста, также можно поучаствовать в горячей линии ОВД-Инфо и передаче вещей для задержанных и сборе информации.

Если вы соберетесь на митинг, возьмите с собой паспорт, еду, нужные вам лекарства и пауэрбанк. Тепло оденьтесь, добавьте в избранное в телефон номер горячей линии ОВД-Инфо 8 800 707 05 28. Подключите их правовой телеграм-бот и поделитесь с ним своими данными. Обязательно прочитайте инструкции для задержанных на акциях в телеграм-канале ОВД-Инфо.

Не делайте ничего, чего не хотите, но обязательно делайте то, что считаете нужным, без этого ничего не изменится. Россия будет свободной.

«Идти в вебкам?»

23 апреля 2021

«Татьяна, здравствуйте! У меня такой вопрос: на днях услышала у одного секс-блогера такое: „Девчат, зачем протирать штаны в какой-нибудь ‚Пятерочке‘ на кассе за копейки, если можно идти в вебкам моделинг и зарабатывать нормально“. Ииии я немного так обалдела. Скажите, а как вы относитесь к вебкам в целом и вот таким заявлениям блогеров в частности?»

Привет! Ну пусть сам тогда не протирает штаны у мобильника блогерством, а идет в вебкам работать. На мужчин тоже спрос есть, куда чего засунуть за токены у них тоже имеется, не понимаю, в чем проблема. Или трепаться — не мешки ворочать? И не для того он свой воробушек растил? И чем же тогда он отличается от «девчат», если предпочитает заниматься чем-то другим?

Мое мнение про вебкам — это, конечно, в первую очередь театр, но вместе с тем и индустрия секс-услуг, в которой насквозь прошиты несправедливость, эксплуатация и полная незащищенность исполнителей. Хорошо в индустрии зарабатывают в основном не те, кто с клиентами напрямую работает, а те, кто их организовывает. Быть сутенером, держать вебкам-студии или крышевать бизнес, будучи бандитом или полицейским, — вот это прибыльно, а «девчата» — это расходный материал, состояние которого вообще никого не интересует, потому что всегда новые найдутся, а не найдутся — заставим.

Это не та сфера деятельности, где ценятся твой многолетний опыт и седины, заработанные упорным трудом. У тебя никогда не будет пенсии и оплаченных отпусков. Ты скорее всего начнешь злоупотреблять алкоголем или веществами, чтобы продержаться на многочасовых сменах с неприятными людьми, перед которыми необходимо бесконечно изображать заинтересованность и сексуальный экстаз. Тебе придется использовать свои гениталии не тогда, когда тебе этого хочется, и единственный путь не сбрендить — диссоциация, то есть рассоединение с собственными чувствами и разрыв контакта с телом. И как только ты начнешь качать права, захочешь больше возможностей или решишь, что тебе нужны другие условия труда, лучшее, что с тобой может случиться, — тебя просто пошлют к чертовой матери, и ты как была ни с чем, так ни с чем и останешься.

Так что пропаганда такого — либо искренняя глупость, либо какая-то махровая подлость, особенно если сам ничем подобным не занимаешься. Впрочем, если занимаешься, а тебе просто проценты за каждую новую исполнительницу капают, это сутенерство. Спросите его, почем приват с дилдо в анусе, увидите, как его разорвет от злости, монитор зальет.

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