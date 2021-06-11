Как рождается бумага

В преддверии 100-летия Республики Коми, в которой родились мои мама и папа, проживают бабушки и дедушки, тетя и дядя, а с недавнего времени живет и родной старший брат, хочу рассказать об экскурсии на один из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов в России – акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК». Этот лесопромышленный комплекс является градообразующим, и почти в каждой семье жителей Эжвинского района Сыктывкара есть люди, работающие на Монди. Вот и у меня на комбинате в свое время работали или работают сейчас те самые, упомянутые выше дедушка и бабушка, мама и папа, дядя, тетя, брат.

Итак, это было 25 июня 2019 года. В этот день Монди СЛПК отмечал свой полувековой юбилей. Раз в год на свой «день рождения» комбинат организует экскурсии для детей работников предприятия. В тот год попала на такую экскурсию и я.

Наше знакомство с предприятием началось с прохождения техники безопасности. Нам рассказали, что можно и что нельзя делать, находясь на территории комбината, а также выдали спецодежду. После этого нас посадили в автобус и повезли на экскурсию.

Экскурсия включала в себя посещение цеха подготовки древесного сырья, где, по сути, начинается весь процесс производства бумаги. Лес автотранспортом привозят на комбинат. Разгружают на приемный транспортер, и древесина поступает в рубительные машины для изготовления технологической щепы.

Дальше она поступает в варочный котел, где под большим давлением и при очень высокой температуре происходит превращение щепы в целлюлозу. Полученная целлюлоза проходит процесс промывки, очистки и отбелки, и уже отбеленная целлюлоза с белизной 88 процентов поступает на бумажные фабрики.

На бумагоделательной машине (БДМ) происходит один из завораживающих процессов «рождения» бумаги. Поступившая из варочно-отбельного цеха целлюлоза подается в напорный ящик бумажной машины и выливается на сеточный стол, где происходит отлив и обезвоживание бумажного полотна. Дальше полученное влажное полотно поступает в прессовую часть, где происходит процесс прессования и удаления остатков воды.

Спрессованное бумажное полотно поступает в сушильную часть БДМ, где высушивается до сухости 94%. Сушильная часть машины состоит из 56 бумагосушильных цилиндров, расположенных в шахматном порядке. Далее готовая и сухая бумага поступает на накат, где наматывается на тамбурный вал.

Затем тамбурный вал поступает на процесс резки бумаги на заданный формат на продольно-резательном станке. Разрезанная бумага заданного формата перемещается в цех форматной резки бумаги. В последнем мы наблюдали за процессом разрезания больших рулонов бумаги на привычные нам листы формата А4 и А3.

После завершения экскурсии нас посадили в автобус и привезли в пункт выдачи средств индивидуальной защиты. Здесь мы их сдали. Экскурсию проводила девушка по имени Аня.

Вот, собственно, и всё. Казалось бы, не настолько уж и сложен процесс изготовления бумаги. Но в него вовлечены тысячи людей, десятки тонн агрегатов и узлов, сотни тысяч кубометров древесины, десятки тысяч литров химикатов… – словом, огромное количество составляющих. Эти составляющие приводят в движение другие отрасли республики – лесную, дорожную, транспортную и прочие. А значит, целлюлозно-бумажный комбинат на берегу Вычегды даёт работу не одной тысяче людей в Коми.

Сыктывкарский ЛПК начал свою работу за два года до 50-летия Коми АССР. Он показал себя исключительно полезным и качественным предприятием на протяжении всего второго 50-летия республики.

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