Анна Дю: «Бюджет столицы Коми уже сократился на миллиард рублей»

Первое заседание Совета Сыктывкара VI созыва не принесло неожиданностей. Открыв его в соответствии с уставом города, председатель Совета предыдущего созыва Анна Дю ненадолго уступила кресло председательствующего самой опытной из избранных коллег Наталье Дубовой – чтобы через час вновь с триумфом его занять. Из 29 присутствовавших на заседании депутатов за возобновление спикерских полномочий Дю проголосовали 25.

Кандидатуру Дю выдвинула, естественно, фракция «Единой России», состоящая из 19 депутатов, и её же поддержала «Справедливая Россия» (два мандата). КПРФ, представленная в горсовете четырьмя депутатами, предложила альтернативу в виде руководителя своей фракции Валерии Стрекаловой (третьей по возрасту среди депутатов; первым двум 21 и 22 года соответственно), но ровно столько же голосов последняя и получила.

Главная интрига выборов председателя заключалась, конечно, в соревновании не с заведомо обреченным кандидатом от коммунистов, а с альтернативным же внутри самой фракции ЕР. И такая альтернатива очевидным образом вырисовывалась по итогам выборов. Да, Дю возглавляла общемуниципальный список единороссов и, безусловно, имела полное право на продолжение своего председательства в горсовете. Однако, по сведениям «Красного знамени», практически всё время выборной кампании и даже некоторое время после неё в региональном политсовете ЕР не прекращались интенсивные переговоры о кресле городского спикера для директора ООО «КС Альфа» Сергея Кулакова, который, в свою очередь, показал триумфальный результат среди всех одномандатных округов. Мало того что ему удалось максимально мобилизовать избирателей (3855 действительных бюллетеней, больше всех в городе) – он заручился поддержкой самого большого абсолютного числа избирателей (2423) и относительного (62,8%).

По имевшимся данным, большинство коллег Кулакова по фракции были готовы поддержать именно его, но дожидались решения политсовета. Оно оказалось не в пользу известного застройщика.

В утешение Кулакову доверили руководить фракцией ЕР, а после выборов председателя он был избран одним из её заместителей вместе с бывшим начальником Сыктывкарской полиции Александром Спиридоновым. Коммунисты в качестве одного из замов выдвинули учителя химии и биологии Гимназии искусств Болеслава Скроцкого, и его шансы, естественно, тоже ограничились цифрой «4». Но интересно, что в ходе голосования по его кандидатуре Сергей Кулаков и руководитель фракции эсеров, исполнительный директор фонда «Общее культурное достояние», экс-ректор Ухтинского технического университета Дмитрий Беляев не голосовали против, а всего лишь воздержались.

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Помимо ЕР, КПРФ и СР, в Совете Сыктывкара представлены также ЛДПР (два мандата) и партия «Родина» (тоже два; именно здесь заседает самая молодая народная избранница). В продолжение первого заседания ни один из этих депутатов не промолвил ни слова.

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После избрания Анна Дю вышла к журналистам, и с учётом начавшегося последнего квартала 2020 года, корреспонденту «Красного знамени» ничего не оставалось, как спросить:

– Анна Феликсовна, каким будет бюджет Сыктывкара 2021 года, учитывая, с одной стороны, пандемию, с другой – 100-летие республики?

– Хотелось бы, чтобы те планы, которые город наметил (а планы на 2021 год уже есть), были обеспечены таким финансированием, чтобы достойно встретить юбилей республики. Но, как вы сами сказали, у нас пандемия, и мы проводили в этом году ряд мероприятий в поддержку предпринимательства, что несёт, конечно, уменьшение бюджета. Недополученные доходы бюджета за девять месяцев приближаются к миллиарду. Поэтому, конечно, мы очень рассчитываем и на поддержку республики, и на поддержку федералов.

– Доведены ли до вас какие-то проектировки на 2021 год?

– Мы должны рассматривать изменения в текущий бюджет в 20-х числах октября. Более подробный комментарий пока дать вам не могу.

– В Совете сейчас пять партий и много молодых лиц. Как вы думаете, это усложнит работу или наоборот, послужит стимулом для развития Совета?

– Я считаю, что любой коллектив всегда должен омолаживаться. Молодые должны учиться тому, что делает предыдущее поколение. Опыт набирается со временем. Даже хорошо, что средний возраст нашего Совета снизился. Да, возможно, это приносит некоторые трудности, но, знаете, когда мы воспитываем детей, тоже есть много трудностей, нужно чему-то учить, о ком-то заботиться, в этом же направлении будем работать и мы. Очень рада и хочу поблагодарить все партии, кто меня поддержал. Для меня очень важно, что меня поддержала не только фракция «Единой России», но и другие фракции.

Значит, тот вектор, который был избран ранее для работы, в целом совпадает с мнением других людей – тех, кто хочет плодотворно и конструктивно работать на благо нашего города.

– Вы будете исполнять обязанности председателя на освобождённой или не освобождённой основе?

– На освобождённой.

– Само формирование нового состава Совета Сыктывкара не влечёт автоматически отставки главы города?

– Наталья Семёновна (Хозяинова – прим.ред.) работает по контракту. Её избрали в декабре 2019 года, хотя обязанности мэра она исполняла с июля прошлого года. Таким образом, отсчитывать пять лет контракта нужно от декабря.

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Базовая редакция бюджета Сыктывкара на 2020 год предусматривает доходы в размере 9,2 млрд.рублей, расходы – почти в 9,5 млрд.

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