Владимир Уйба: «Новый кабинет заработает через неделю»

Вступление Владимира Уйбы в должность Главы Коми продолжило традицию сокращения и аскетизации подобных церемоний. Несмотря на то, что происходило оно, в отличие от предыдущих шести инаугураций, не в официальном здании (пять раз в Государственном Совете и один – в резиденции Главы), а в Республиканской филармонии, реплики на первую инаугурацию первого Главы Юрия Спиридонова в июне 1994 года в Театре оперы и балета, длившуюся около четырёх часов, слава Богу, не случилось.

Церемония началась в 15 часов 3 минуты, в 15:13 Уйба официально вступил в должность, а уже через 12 минут инаугурация завершилась.

Поскольку к этому моменту Государственный Совет республики так и не удосужился избрать своего председателя, а инаугурация формально происходит именно на заседании парламента, то её вёл избранный председательствующим депутат Владимир Косов. Главной интригой происходящего стало… произношение. Присяги Главой на коми языке.

Собственно, за прононсом, с каким читается присяга, следили всегда, ибо всегда – даже в случаях с коренным коми Владимиром Торлоповым и формальным коми Вячеславом Гайзером – всем было понятно, что по факту коми язык не является для избранных глав родным. С тем большим удивлением корреспондент «Красного знамени» услышал из уст Уйбы фонетически довольно близкое к коми произношение, особенно в части известного ошипления мягкого звука [с’]. Для верности мы справились у присутствовавшего на церемонии заместителя министра национальной политики РК Вячеслава Попова.

– Близко, – подтвердил он. – Не всё, конечно, идеально, но идеально и я не говорю.

Кроме Косова, самого Главы, небольшого хора филармонии, исполнявшего гимны, и «голоса из тучи», объявлявшего ходы церемонии, на сцене появился лишь один человек – заместитель полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев, зачитавший поздравление от своего шефа Александра Гуцана.

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Инаугурация, за которой следует отставка действующего правительства региона, позволила «Красному знамени» (после поздравления) задать конкретные вопросы:

– Владимир Викторович, кого вы внесёте завтра в Госсовет для утверждения председателем своего правительства?

– Это будет совсем не завтра. У меня ещё есть время для того, чтобы семь раз отмерить. Пока я отмерил пять раз.

– Между выборами и инаугурацией прошло уже десять дней.

– Но даже с сегодняшнего дня у меня ещё месяц для формирования правительства.

– Вы рассматриваете одну кандидатуру в премьер-министры или несколько?

– Так не бывает, чтобы одну. Зачем же её рассматривать, если она одна? (улыбается)

– А сколько вы кладёте времени, чтобы рассмотреть эти кандидатуры?

– Максимум неделю.

– То есть на следующей неделе мы всё-таки можем ожидать новый кабинет?

– Через неделю – да.

– У нас появятся новые министерства?

– Да.

– То есть их количество расширится?

– Нет.

(ответы на эти вопросы также сопровождаются улыбкой)

– Намерены ли вы оглашать какую-то окончательно сформированную программу действий, с учётом того, что вы уже вступили в должность?

– Она мало чем отличается от того, что я говорил раньше. Главный тезис – работать, работать и ещё раз работать. Все пять лет заниматься прежде всего экономикой.

– И только?

– А она будет вытягивать всё остальное.

– Сколько денег, по-вашему, нужно привлечь в республику за пять лет, чтобы она вышла на более-менее приемлемый уровень?

– Я докладывал Президенту, что нам нужен стартап в объёме 200 миллиардов. А дальше мы начнём зарабатывать сами. Нам нужно, как обычно, прокрутить первое колесо. Дальше маховик раскрутится.

Фото сайта rkomi.ru

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