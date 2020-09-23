Владимир Уйба: «Новый кабинет заработает через неделю»

Вступление Владимира Уйбы в должность Главы Коми продолжило традицию сокращения и аскетизации подобных церемоний. Несмотря на то, что происходило оно, в отличие от предыдущих шести инаугураций, не в официальном здании (пять раз в Государственном Совете и один – в резиденции Главы), а в Республиканской филармонии, реплики на первую инаугурацию первого Главы Юрия Спиридонова в июне 1994 года в Театре оперы и балета, длившуюся около четырёх часов, слава Богу, не случилось.
Церемония началась в 15 часов 3 минуты, в 15:13 Уйба официально вступил в должность, а уже через 12 минут инаугурация завершилась.
Поскольку к этому моменту Государственный Совет республики так и не удосужился избрать своего председателя, а инаугурация формально происходит именно на заседании парламента, то её вёл избранный председательствующим депутат Владимир Косов. Главной интригой происходящего стало… произношение. Присяги Главой на коми языке.
Собственно, за прононсом, с каким читается присяга, следили всегда, ибо всегда – даже в случаях с коренным коми Владимиром Торлоповым и формальным коми Вячеславом Гайзером – всем было понятно, что по факту коми язык не является для избранных глав родным. С тем большим удивлением корреспондент «Красного знамени» услышал из уст Уйбы фонетически довольно близкое к коми произношение, особенно в части известного ошипления мягкого звука [с’]. Для верности мы справились у присутствовавшего на церемонии заместителя министра национальной политики РК Вячеслава Попова.
– Близко, – подтвердил он. – Не всё, конечно, идеально, но идеально и я не говорю.
Кроме Косова, самого Главы, небольшого хора филармонии, исполнявшего гимны, и «голоса из тучи», объявлявшего ходы церемонии, на сцене появился лишь один человек – заместитель полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев, зачитавший поздравление от своего шефа Александра Гуцана.
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Инаугурация, за которой следует отставка действующего правительства региона, позволила «Красному знамени» (после поздравления) задать конкретные вопросы:
– Владимир Викторович, кого вы внесёте завтра в Госсовет для утверждения председателем своего правительства?
– Это будет совсем не завтра. У меня ещё есть время для того, чтобы семь раз отмерить. Пока я отмерил пять раз.
– Между выборами и инаугурацией прошло уже десять дней.
– Но даже с сегодняшнего дня у меня ещё месяц для формирования правительства.
– Вы рассматриваете одну кандидатуру в премьер-министры или несколько?
– Так не бывает, чтобы одну. Зачем же её рассматривать, если она одна? (улыбается)
– А сколько вы кладёте времени, чтобы рассмотреть эти кандидатуры?
– Максимум неделю.
– То есть на следующей неделе мы всё-таки можем ожидать новый кабинет?
– Через неделю – да.
– У нас появятся новые министерства?
– Да.
– То есть их количество расширится?
– Нет.
(ответы на эти вопросы также сопровождаются улыбкой)
– Намерены ли вы оглашать какую-то окончательно сформированную программу действий, с учётом того, что вы уже вступили в должность?
– Она мало чем отличается от того, что я говорил раньше. Главный тезис – работать, работать и ещё раз работать. Все пять лет заниматься прежде всего экономикой.
– И только?
– А она будет вытягивать всё остальное.
– Сколько денег, по-вашему, нужно привлечь в республику за пять лет, чтобы она вышла на более-менее приемлемый уровень?
– Я докладывал Президенту, что нам нужен стартап в объёме 200 миллиардов. А дальше мы начнём зарабатывать сами. Нам нужно, как обычно, прокрутить первое колесо. Дальше маховик раскрутится.
Фото сайта rkomi.ru
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