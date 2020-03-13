Михаил Швыдкой: «Это – форс-мажор»

Самим фактом начала – без проволочек и ссылок на короновирус – III Северный культурный форум выгодно отличился на нынешней неделе на господствующем инфо-фоне. Именно поэтому «Красное знамя» решило спросить главного гостя форума – специального представителя Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого о некоторых последствиях как короновируса, так и поправок в Конституцию страны.

– Михаил Ефимович, какие наиболее крупные международные культурные мероприятия могут быть отменены либо уже отменены с участием России либо на её территории?

– Мы ничего не отменяли. Мы только передвигаем их во времени. В Москве запрещены мероприятия, на которых могут собраться более 5 тысяч человек. Например, фестиваль «Крымская весна». Он должен был проходить, но не будет.

Или вот только что мне позвонили из Шымкента (Казахстан– прим.ред.), поскольку я являюсь сопредседателем правления Гуманитарного фонда сотрудничества СНГ. Мы должны были открывать на днях проект «Культурные столицы СНГ». Но перенесём это мероприятие на конец мая.

На конец мая мы перенесли Год дружественных обменов с Кореей – в этом году исполняется 30 лет наших дипломатических отношений.

Но нельзя не признать и отмен. Отменили гастроли Большого театра во Франции. Сейчас под вопросом его же гастроли в Соединённых Штатах, которые должны проходить в конце мая, поскольку США закрыли въезд всех европейцев в страну и вообще все крупные культурные мероприятия в Вашингтоне и в Нью-Йорке.

Закрыты все оперы в Берлине – и Берлинская, и Западноберлинская. И Комишеопера, и Баварская опера закрыты. Это значит, что те ангажементы, которые подписаны у российских исполнителей с этими большими оперными домами, будут прерваны.

Отменен Петербургский экономический форум и под угрозой, по-моему, стоит и Петербургский юридический форум. В Москве детям не рекомендовано посещать крупные культурные акции.

Тем не менее, вот, я получил письмо из Японии. Там мы должны 14 апреля открывать очередной, 15-й по счёту, фестиваль российской культуры. Японцы мне – поскольку я являюсь председателем оргкомитета – прислали очень любезное письмо о том, что «вы не волнуйтесь, всё произойдёт, приезжайте на открытие» и т.д..

Так что некоторые мероприятия не отменены. Но всё подвинулось на лето. Подвинуты на осень все гастроли российских коллективов в Китай. Всё это коснулось довольно серьёзного количества наших культурных обменов. Обмены сейчас свернули, и это большая проблема.

Большая проблема с Германией. К нам не смогут приехать многие солисты. Потому что наши филармонии – Московская и Петербургская – приглашают очень много иностранных специалистов, которые не ходят сидеть потом две недели в карантине. И поэтому многие концерты будут отменены. Это форс-мажор, тут ничего не сделаешь.

– Подготовило ли правовое управление администрации Президента на ваше имя пакет тех межгосударственных договоров, в области культуры, которые несут потенциальные риски, с точки зрения их соответствия Конституции?

– Я могу сказать только одно: никаких новых международно-правовых последствий для сферы образования, культуры, науки поправки в Конституцию не несут. Всё, что сегодня действует, и всё, что сегодня у нас есть, вполне может выполняться. Другое дело, что возникают дополнительные риски по каким-то конкретным поводам. Например, Гаагский суд присудил там выплатить определенную сумму по «делу ЮКОСа». Мы это решение не признаём и будем его оспаривать. Но это потребует внесения в некоторые гарантийные документы.

– В том числе фестивалей и выставок?

– Да. Просто дополнительные строчки. У нас были такие ситуации. Были угрозы по «делу Noga против Российской Федерации», финансовые иски. Но это просто требовало иного текста для государственных гарантий. Никаких новых соглашений это (новые положения Конституции – прим.ред.) не требует.

Поделиться в соцсетях













7 Поделились



