В Алма-Ате разграблена пиццерия «Додо пицца»

В Алма-Ате в ходе массовых беспорядков была ограблена одна из пиццерий известной сети «Додо пицца», основанной уроженцем Сыктывкара Фёдором Овчинниковым. Это следует из видео, опубликованного в твиттере lifenews_ru.

«Четвёртого числа последний день наша пиццерия работала, – рассказывает на видео её управляющий Рудольф (фамилия в титрах отсутствует). – В ночь с 4-е на 5-е здесь уже взрывались гранаты… Дальше, 7-8-го, нам не удалось сюда пройти, потому что были обстрелы. Девятого числа мы смогли сюда приехать и увидеть, что витражи все разбиты… Седьмого числа было как раз таки это нападение… И днём уже начали растаскивать напитки и так далее».

Во время беспорядков в Алма-Ате пиццерию в центре города обчистили люди в военной форме. Об этом нам рассказал управляющий заведением: https://t.co/TsC7h7LMIh pic.twitter.com/BNdxcbdvjs — lifenews_ru (@lifenews_ru) January 11, 2022

На видео присутствуют люди в камуфляжной военной форме, действительно тщательно осматривающие разного рода объекты в пиццерии и кое-что берущие себе.

«Видим, что проникли военные, – говорит голос Рудольфа за кадром. – Они прямо с фонариками профессионально ходят, смотрят, что и как».

Опубликованные кадры послужили для некоторых спекуляций в соцсетях на предмет того, что это миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности, прибывшие в Казахстан по просьбе его президента Касым-Жомарта Токаева с 6 января. Однако видеокадры не дают чёткого подтверждения, какие именно военные – миротворцы или служащие Вооружённых сил Казахстана – грабят пиццерию.

«Красное знамя» запросило Фёдора Овчинникова об уточнении информации, однако на момент подготовки материала он не отвечал.

Первая пиццерия «Додо пицца» была открыта в Сыктывкаре в 2011 году. В дальнейшем сеть росла по схеме франчайзинга. По данным информационной системы «Додо ИС», к настоящему времени сеть «Додо» насчитывает 767 пиццерий в 15 странах. Совокупная выручка российской сети за январь 2022 года – почти 1,4 млрд. рублей, в декабре 2021 года она составила около 3,6 млрд.

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