В Коми криптовалютчик похитил электроэнергию на 5,5 миллионов рублей

Заместитель прокурора Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Сыктывкара Алексея Рогачевского. Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК России (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2015 году директор ООО «Инвестиционно-строительная корпорация «Полимерстрой» Рогачевский решил заняться получением криптовалюты, а именно – биткоинов. Для этого он приобрел свыше 400 экземпляров специализированного оборудования и установил его на территории своей компании.

Чтобы обеспечить его функционирование, коммерсант незаконно подключился к электросетям. В результате на протяжении нескольких лет он несанкционированно пользовался электроэнергией, причинив Коми энергосбытовой компании ущерб на сумму свыше 5,5 миллионов рублей.

«Сколько за эту сумму он намайнил биткоинов, неизвестно. Это просто не являлось предметом следствия», – отметил «Красному знамени» источник в прокуратуре республики.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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