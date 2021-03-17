Червонец подождёт

Верховный суд Республики Коми отменил в среду постановление Сыктывкарского городского суда о вине корреспондента «Красного знамени» (автора этих строк) в административном правонарушении и выписке ему административного штрафа в размере 10 тыс.рублей. Производство по делу прекращено.

Напомним: 23 января в Сыктывкаре прошла весьма крупная несанкционированная акция протеста, главным (но далеко не единственным) требованием которой было освобождение политика Алексея Навального. Редакция «Красного знамени», справедливо полагая, что мероприятие станет явно незаурядным, отрядило на него своего корреспондента. Последний (то есть я), имея сравнительно богатый опыт участия в подобных акциях – как санкционированных, так и несанкционированных, в том числе посвящённых именно Навальному, – полагал, что нарочито демонстрировать какой-либо предмет в качестве ясно видимого отличительного знака (признака) представителя средства массовой информации очевидно излишне. Особенно в условиях, когда разработчик такого знака – Роскомнадзор, – прямо понуждаемый нормой закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», к моменту акции 23 января (равно как и последовавшей за ней акции 31 января) никакой подобной разработки не сделал.

Увы, я оказался слишком наивен, видимо, не заметив в ковидно-самоизоляционных условиях, что общественно-политическая атмосфера к началу 2021 года заметно сгустилась. Как с удивлением обнаруживали присутствовавшие на акции 23 января (а таковых насчитывалось около 1200 человек), полиция в тот день вела себя весьма корректно. Однако уже через четыре дня всё изменилось. Правоохранители начали массовое составление протоколов об административных правонарушениях, не чураясь привозить в отделения людей с самого раннего утра. Меня сие действие постигло в 6:30 28 января и продолжалось до 9:30.

А уже 1 февраля судья Сыктывкарского городского суда Роман Куриленко, закрыв глаза и на редакционное удостоверение, и на редакционное задание, и, самое главное, – на результат в виде двух публикаций, что, казалось бы, не могло свидетельствовать ни о чём, кроме работы на акции, а не участия в ней, признал корреспондента «Красного знамени» виновным в совершении административного правонарушения. И выписал штраф в 10 тыс.рублей.

Конечно же, я обжаловал это постановление, но, видя такое отношение и не питая особых иллюзий о судебной машине в нашей стране вообще и в республике в частности, в общем-то, не ждал положительного для себя результата.

Однако первые признаки возможной «оттепели» стали появляться, когда в среду внезапно обнаружилось, что в Верховный суд прибыли командир роты отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД по Сыктывкару Василий Муклецов и командир взвода той же роты Сергей Трофимов. Именно их фамилии фигурируют в протоколах и постановлениях о делах 23 января как ключевых свидетелей, чей «ключ» состоял в руководстве громкоговорителями, призывавшими людей разойтись. Именно факт игнорирования этих призывов лёг в основу многочисленных протоколов и постановлений. Значительная часть последних и рассматривалась в среду в Верховном суде РК (в числе апеллянтов был, например, и депутат Совета Сыктывкара от КПРФ Николай Удоратин).

И Муклецов, и Трофимов добросовестно пересказали то, что неоднократно рассказывалось в СМИ, просто развернув фокус в обратную – к себе – сторону. Из их рассказов не следовало ровным счётом ничего, что могло бы быть истолковано как чьё-либо административное правонарушение. Равным, впрочем, образом ничего из тех же рассказов никого не оправдывало.

С тем большим изумлением я услышал из уст судьи Елены Щенниковой:

– Суд считает необходимым постановление отменить, производство по делу прекратить.

Выразим осторожную надежду на то, что по крайней мере на уровне этой судебной инстанции здравый смысл продолжает существовать.

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Автор выражает благодарность Виктору Воробьёву, без чьей помощи вряд ли удалось бы достигнуть такого исхода.

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