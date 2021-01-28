Нужда в жёлтых жилетах

– По моим данным, сейчас они будут применять другую тактику: не грубо «винтить» непосредственно во время акции, а отдельно вылавливать после неё, – делился я своими ощущениями с одним из хороших знакомых, встреченных мною на акции протеста в субботу на Театральной площади Сыктывкара.

Предчувствия меня не только не обманули: как известно, точечные задержания участников акции начались практически сразу же после её завершения, – но в четверг отнеслись прямо ко мне. Я был задержан полицией и обвинён в административном правонарушении.

Всем известно чувство, когда ты просыпаешься за полчаса до будильника и понимаешь, что эти полчаса будут самыми сладкими. Так в 6:30 утра предполагал и я, уже погружаясь с улыбкой в последние сновидения… как вдруг в моей прихожей совершенно неуместно запищал домофон!

«Кого с такой рани может нести?» – недоумённо подумал я, вообще-то имеющий не так уж малый опыт участия в акциях протеста и могущий, теоретически, не быть уже таким наивным.

– Извините, пожалуйста, полиция, – действительно через «извините» услышал я.

– Валерий Валентинович, вы ведь принимали участие в акции 23 января? – тон молодого человека не оставлял сомнений в тошноте от выполняемой им процедуры.

– Я работал на этой акции.

– Вам нужно будет проехать с нами в городское управление полиции.

А когда, в 6:50, мы уже тронулись, я услышал от одного из сопровождавших потрясающее объяснение столь раннего визита (хотя я не требовал никаких объяснений):

-Понимаете, в это время пробок значительно меньше.

…

В 7:25 меня препроводили в кабинет самого начальника отдела применения административного законодательства подполковника Евгения Сучкова, который в последние как минимум четыре года регулярно, если можно так выразиться, «крышует» все – согласованные и несогласованные – публичные мероприятия в Сыктывкаре. Старший инспектор отдела капитан Надежда Иванова приступила к снятию с меня объяснений.

– Почему вы пошли на мероприятие, которое не было согласовано?

– Несмотря на отсутствие согласования, я счёл его интересным для наших читателей. А значит – пошёл исполнять профессиональный долг.

– Что обозначало вас как представителя средства массовой информации?

– Моё редакционное удостоверение.

– Но в законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» чётко сказано: «Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, должен иметь ясно видимый отличительный знак (признак) представителя средства массовой информации».

– А именно?

– Ну, как вы могли видеть, пресса была в жёлтых жилетах и с бейджами.

Тут нужно заметить, что вопросы собственно Надежды Ивановой носили по большей части технический характер (образование, семейное положение, во сколько именно появились на площади?.. когда участники начали скандировать лозунги?.. и т.п.), а вопросы по существу ей либо подсказывал, либо сам задавал присутствовавший на объяснении подполковник по имени Владимир Александрович. И «существо» это выраженно тянуло в Кодекс об административных правонарушениях (КРФоАП).

– Где бы я мог получить эти жилеты, если у мероприятия не было официального организатора?

Пауза.

– Скандировали ли вы лозунги?

– Нет.

– Однако видео говорит о другом.

– Давайте посмотрим видео.

Комнату приглушённо обдают периодически включаемые на компьютере кричалки с Театральной площади. Минут десять два подполковника ищут меня среди скандирующих.

– А это что? – указывает Владимир Александрович на живо жестикулирующего меня в разговоре с кем-то из знакомых. Жестикуляция происходит на фоне кричалок и теоретически может создать впечатление, что к ним присоединился и я.

– Ровно то, что видно, – хладнокровно отвечаю я. – Я разговариваю с одной из своих знакомых, при этом оживлённо жестикулирую. Но если вы вглядитесь внимательнее, то увидите, что не скандирую.

Владимир Александрович чешет голову. Кажется, этот пункт обвинений отклеивается.

Иванова продолжает детально спрашивать о ходе акции, а когда я замечаю:

– Вообще-то ровно всё то, что я сейчас говорю, написано на нашем сайте, – внезапно отвечает:

– Я прекрасно знаю, что там написано, я всё тщательно прочитала.

Снятие объяснений завершается в 8:35, однако я сижу в ожидании своей судьбы ещё минут 40. Наконец, мне её оглашают: в моих деяниях 23 января обнаружены признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КРФоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения). Убедить полицейских, что я в акции не участвовал, а работал, мне не удалось. Ибо по крайней мере Владимиру Александровичу и Надежде редакционного удостоверения для этого показалось мало.

***

На момент подготовки материала в отделе информации и общественных связей МВД по Коми «Красному знамени» не смогли ответить на вопрос, откуда брать ясно видимый отличительный знак (признак) представителя СМИ, если им не оснащает журналиста организатор публичного мероприятия.

При этом в Управлении Роскомнадзора по республике отметили, что единые вид и описание такого знака только ещё БУДУТ разрабатываться центральным аппаратом ведомства.

– Поскольку эта норма действительно появилась только в самом конце прошлого года, в Москве, например, и в некоторых других городах коллеги пришли к выводу, что жёлтые жилеты необходимо шить самим, – рассказал «Красному знамени» редактор портала «7х7» Максим Поляков. – И сшили. И уже надевали их.

Впрочем, сейчас автору этих строк придётся готовить деньги, скорее всего, не для пошива персонального жёлтого жилета, а для административного штрафа. Если в суде не удастся доказать профессионального характера своего присутствия на субботней акции в Сыктывкаре, мне придётся выложить из своего кармана 10 тыс.рублей.

P.S. Выйдя из объяснительной комнаты, я встретил того самого знакомого, которому излагал новую тактику действия полицейских. Через несколько минут на объяснение повели и его.

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