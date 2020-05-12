Коммунисты Инты определятся в отношении к Титовец в ближайшие дни

Интинское отделение КПРФ определит своё отношение к уголовному делу в отношении главы городского округа Ларисы Титовец в самое ближайшее время. Об этом «Красному знамени» заявил лидер отделения Геннадий Однорог.

– Как только я вернусь в Инту, соберёмся и обозначим свою позицию, – сказал он.

КПРФ в Совете Инты представлен депутатом Ириной Несветаевой. Именно горсовет должен, в случае прекращения полномочий Титовец, решить судьбу её кресла.

Как сообщили во вторник Следственное управление СК РФ и Прокуратура Коми, по материалам органов прокуратуры и ФСБ в отношении Титовец возбуждено уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК). По данным проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в деятельности администрации Инты выявлены нарушения. Установлено, что в 2019 году бюджету города была предоставлена субсидия в размере 24 млн.рублей на проведение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха. В этих целях был заключен муниципальный контракт, однако подрядчик не выполнил его условия в полном объеме. По этой причине администрация не приняла работы на сумму около 5 млн.

В целях освоения оставшейся части субсидии администрация Инты в ноябре того же года инициировала проведение аукциона на приобретение детской игровой площадки. Для определения начальной цены контракта были получены три коммерческих предложения, после чего объявлен аукцион. Прокуратура установила, что все предложения поступили с одного адреса электронной почты с интервалом в несколько минут, в том числе две заявки – от имени организаций, прекративших свою деятельность и исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц.

Помимо этого, контрактной службой администрации был искусственно ограничен круг возможных участников торгов путем установления трудновыполнимых условий – поставки товара в течение двух дней с момента заключения контракта. В результате была обеспечена победа в аукционе конкретной коммерческой организации, а стоимость приобретенной детской игровой площадки оказалась завышенной на сумму около 2,5 млн.рублей.

Прокуратура Инты направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения следственный отдел по Инте СУ СКР по Коми возбудил в отношении контрактного управляющего администрации уголовное дело по ч. 1 ст. 200.4 УК РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб). Оно соединено в одно производство с уголовным делом в отношении Титовец.

Это первое уголовное дело в отношении руководителя подобного уровня в период исполнения обязанностей Главы Коми Владимиром Уйбой.

Председатель Совета Инты Василий Сидор и депутат Государственного Совета РК от Инты Василий Смалий на момент подготовки материала были недоступны для комментариев.

– Прежде всего мы должны точно знать, в чём обвиняется наш мэр. И, в соответствии с уставом города, если она сама не напишет заявление по собственному желанию, до приговора суда мы не можем назначать выборы нового руководителя города, – подчеркнул Однорог.

Он напомнил, что, в отличие от предшественника Титовец Павла Смирнова, который «попался на горячем, её дело более сложное и неоднозначное». Тем не менее, указывает Однорог, Титовец тоже входила «в так называемую «команду Смирнова», в которую, помимо неё, записывали таких влиятельных депутатов горсовета и предпринимателей, как Владимир Варнашов и Александр Макаров», также ранее осуждённых по различным коррупционным преступлениям.

– Нам бы очень не хотелось, чтобы Инта ассоциировалась в сознании жителей республики с ними, включая [третьего Главу Коми Вячеслава] Гайзера и [бывшего ректора СыктГУ Марину] Истиховскую, – подчеркнул собеседник «Красного знамени».

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