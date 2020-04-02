Врио Главы Коми Уйба фигурировал в делах вокруг космодрома Восточный

А имя его сына – в скандале вокруг производства вакцины для Никарагуа

«Красное знамя» уже опубликовало официальную биографию временно исполняющего обязанности Главы Коми Владимира Уйбы. Однако телеканалу «Дождь» удалось найти ещё несколько фактов, носящих формально официальный характер, хотя вряд ли вызывающих у нового руководителя республики желание их афишировать. По данным «Дождя», фамилия Уйба фигурирует в одном из уголовных дел вокруг космодрома Восточный, а также в сомнительной сделке о производстве вакцин в Никарагуа.

Редакция убеждена, что жителям РК эта публикация «Дождя» будет как минимум небезынтересна. Сохранена стилистика и орфография оригинала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей при строительстве медицинского центра для космодрома Восточный. Согласно материалам дела, мошенничеству способствовали «неизвестные» сотрудники Федерального медико-биологического агентства, подведомственного Минздраву.

В распоряжении Дождя оказались документы, согласно которым Следственный комитет в марте 2019 года возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст. 159) неназванными сотрудниками ФМБА, через которое проходили деньги на строительство медучреждений для сотрудников космодрома. Речь идет медико-санитарной части Восточного, которая будет располагаться в строящемся закрытом административно-территориальном образовании Циолковский — будущем городке космонавтов. Источник Дождя в правоохранительных органах подтвердил расследование дела.

Первую очередь медсанчасти сдали в 2017 году, на открытие приезжали тогда еще вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава ФМБА Владимир Уйба. В интервью ТАСС Уйба говорил: «Мы его [медицинский центр] укомплектовали с большим размахом, исходя из того, что пользоваться будут не только работники Восточного и жители Циолковского, но еще и близлежащие населенные пункты». Сейчас идет строительство второй очереди блока медучреждений, стоимость строительства составляет 6,1 миллиарда рублей.

По версии следствия, сотрудники ФМБА заключили фиктивные контракты между ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» ФМБА России и сторонними организациями на проведение проектно-изыскательных работ, в частности с компанией ООО «МосПромСтрой». При этом, отмечают в СК, в ФМБА понимали, что эта компания не в состоянии выполнить необходимые работы, поскольку не обладает необходимыми производственными мощностями. Однако деньги, 109 миллионов рублей, были своевременно переведены на счет ООО «МосПромСтрой» и потрачены.

В пресс-службе Роскосмоса пообещали в ближайшее время ответить на запрос Дождя и прокомментировать факт вывода средств. В ФМБА и Следственном комитете на запросы редакции на момент публикации не ответили.

По данным базы СПАРК, руководителем компании-подрядчика на момент заключения договора была Валентина Плужник, она же возглавляла ООО «Раум-инжиниринг» — зарегистрированную в Санкт-Петербурге архитектурную компанию. До 2015 года 100-процентной «дочкой» «Раум-инжиниринг» была петербургская компания «Директ-консалтинг», а ее генеральным директором в 2011 году — Артем Вилкин. Одновременно он работал проректором, заведующим Курсом государственных закупок при кафедре общественного здоровья и здравоохранения Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства. С 2013 года он возглавлял контрактную службу федерального агентства. Сейчас он работает начальником ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи».

До 2012 года ООО «МосПромСтрой», через которую были выведены деньги, как и связанный с ней ООО «Раум-инжиниринг», принадлежала АО «Клавекс», а та, в свою очередь, управлялась офшорной компанией «Клавекс-лимитед». «Клавлекс» базируется в Свердловской области, откуда родом 32-летний Вилкин. В 23 года он возглавил исполком городского отделения «Единой России», а в 27 стал юрисконсультом «Завода медицинских радиоактивных препаратов» ФМБА. Фамилия Вилкина в уголовном деле не фигурирует, как и фамилия Уйбы. Последний, возглавляющий ФМБА с 2004 года, тоже начинал карьеру в Свердловской области.

В центре скандала, о котором писали СМИ, в 2017 году оказался другой проект, связанный с именем Владимира Уйбы — совместная с Никарагуа компания АО «Мечников», которая должна была наладить производство вакцин для Никарагуа. Возглавил компанию «Мечников» Станислав Уйба, сын Владимира Уйбы. Российская сторона вложила в проект миллиард рублей, затем дополнительно еще выделила 2,2 миллиарда долларов через петербургский НИИ вакцин и сывороток, подведомственный ФМБА, однако производство не налажено до сих пор.

Федеральное медико-биологическое агентство является одним из крупнейших в ведении Минздрава, в него входят десятки структурных подразделений и институтов, в том числе региональное управление комплекса Байконур, которое обеспечивает весь спектр медицинских услуг сотрудникам космодрома, их семьям и остальным жителям космического городка.

В ноябре 2018 года Генпрокуратура объявила, что с 2014 года выявила 17 тысяч нарушений закона при строительстве космодрома Восточный и возбудила более 140 уголовных дел. Ущерб оценили в сумму более 10 миллиардов рублей.

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