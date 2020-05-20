«Т Плюс» включило газификацию Инты в свой план

Но её реализация зависит от аналогичной программы для всей Коми на предстоящую пятилетку

ПАО «Т Плюс» включило проект строительства газовой котельной на базе Интинской ТЭЦ в свой план. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Вагнер на пресс-конференции во вторник.

– Это будет наш объект, мы его уже включаем в свой план, и, если ничего не сорвётся с газом, то, надеюсь, в 2022 году в Инте появится новая котельная взамен существующей ТЭЦ, – сказал он.

Интинская ТЭЦ начала работу в 1949 году. В 1970-1980-е годы в её составе работали семь котельных и пять турбинных установок, позволявших достигать проектной электрической мощности в 51 мегаватт. В настоящее время установленная электромощность станции – 18 мегаватт, тепловая – 171 гигакалория в час.

До 2018 года ТЭЦ обеспечивала теплом только центральную часть Инты. Остальную (посёлки Южный и Спортивный), на территории которой располагалась в том числе единственная остававшаяся рабочей шахта АО «Интауголь», снабжала теплоэнергией Районная котельная № 1, принадлежавшая городу. Установленная мощность котельной – 128 гигакалорий в час.

До позапрошлого года ТЭЦ работала на интинском угле. Однако в том же году правительство Коми, в чьей собственности находился «Интауголь», приняло решение о его ликвидации ввиду нерентабельности, и добыча угля прекратилась.

В 2018-м же обанкротилась ООО «Тепловая компания», обслуживавшая Районную котельную-1. Администрация Инты решила перевести её нагрузки на ТЭЦ, что было согласовано с бывшим вице-премьером республики Константином Лазаревым.

– Мы достаточно быстро перешли на ближайший уголь, коим является воркутинский, – отметил Вагнер. – Но он специфичен. Во-первых, есть вопрос фракций этого угля. Во-вторых, он влажный, и потому мы в прошедшую зиму в Инте имели несколько случаев, когда не справлялись с подачей угля в котёл, что приводило к снижению его температуры.

По его данным, компания будет вводить на станцию крупнофракционный уголь, добываемый в Хакасии.

– Он и горит нормально, и сыплется, и в итоге мы уйдём от проблем с надёжной работой котлов. Контракты на уголь если не на этой, то на следующей неделе, думаю, уже подпишем, поставки пойдут ближними днями с 1 июня, – сообщил гендиректор «Т Плюс».

Тем не менее, заметил он, компания подписала 12 мая 2020 года договор на проектирование блочно-модульной котельной в качестве дополнительного источника тепла для покрытия пиковых нагрузок мощностью 20 гигакалорий в час. Её планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

– Но мы подготовили для Инты принципиально иное решение. В городе будет строиться газовая котельная, возможно, и на площадке Интинской ТЭЦ. Сейчас мы находимся на стадии согласования этого проекта с «Газпромом», – рассказал Вагнер.

По его словам, «собственно по газовому балансу решение есть, остался вопрос строительства газопровода до площадки Интинской ТЭЦ». Расстояние от неё до магистрального газопровода Бованенково-Ухта – 20-22 километра. Пункт о прокладке отводного трубопровода может быть включён в Программу газификации республики на 2021-2025 годы, которую предполагается рассмотреть в «Газпроме» в октябре нынешнего года.

– И если в Инте появится газовая котельная, мы проблему надёжности теплоснабжения в этом городе решим окончательно, – подчеркнул Андрей Вагнер.

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