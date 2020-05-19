«Т Плюс» предлагает два варианта компенсации энергетикам выпадающих из-за короновируса доходов

ПАО «Т Плюс» предлагает Правительству РФ рассмотреть два варианта компенсации энергетикам доходов, выпадающих вследствие неплатежей из-за пандемии короновируса, – адресную помощь населению либо создание особого банка долгов. Об этом рассказал генеральный директор компании Андрей Вагнер, отвечая на вопрос «Красного знамени» на пресс-конференции во вторник.

– Адресная поддержка каким-либо группам вплоть до физических лиц либо централизованно, через банк долгов, – сказал он.

Руководители нескольких энергетических компаний обратились 26 апреля к исполнявшему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову и вице-премьеру Юрию Борисову с рядом предложений по стабилизации ситуации в энергетической отрасли и ЖКХ. В числе подписантов обращения – председатель совета директоров бизнес-группы «Ренова» Виктор Вексельберг, генеральный директор «Интер РАО» Борис Ковальчук и Андрей Вагнер. В числе прочих мер они предлагают перейти к адресной господдержке лиц, которые могут иметь льготы по оплате ЖКХ: например, ввести рассрочку платежей или отменить для них пени. Это могут быть люди старше 65 лет, все заболевшие короновирусом, те, чей доход из-за пандемии и карантина сократился на 30 и больше процентов, а также малоимущие граждане и многодетные семьи.

– Адресная помощь может быть оказана также субъектам малого и среднего бизнеса, который в результате введённых режимов работы пострадал и теряет возможность платить нам, – указал Вагнер. – Мы готовы быть посредниками в соответствующем механизме. Он может предусматривать также перечисление средств нам в зачёт долгов населения через управляющие компании.

Банк долгов, по его словам, мог бы быть создан государством для выкупа у ресурсоснабжающих организаций дебиторских долгов со стороны населения и бизнеса.

– Это позволило бы нам планово готовиться к зиме, строиться, развиваться и выполнять все свои обязательства, – отметил гендиректор компании. – Требовать погашения этих долгов банк мог бы по мере выхода из пандемической фазы в течение какого-то периода.

Однако, признал он, пока адресная поддержка «выглядит так, как вы её знаете, и мы находимся в стадии борьбы за платежи в нашу сторону, поскольку сейчас мы кредитуем неплатежи и слышим при этом постоянные вопросы, как, мол, готовитесь к зиме. Для расчёта с подрядчиками при такой подготовке нужны деньги».

– Мы предлагали правительству третий вариант: беспроцентные кредиты, которые мы на длительном лаге времени вернём по мере платежей нам. Но решения по ним тоже нет. Пока предлагают трёхпроцентные кредиты на сумму не более трёх миллиардов рублей, что при месячном объёме нашей реализации в двадцать миллиардов можно считать не более чем шунтирующим механизмом, – подчеркнул Андрей Вагнер.

Поэтому, заметил он, «мы продолжаем биться за отмену 424-го постановления» («Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 2 апреля 2020 года).

По данным руководителя «Т Плюс», за апрель текущего года отпуск тепловой энергии в системе компании (охватывает 16 регионов Поволжья и Урала) упал на 12,3%, платежи за неё снизились на 3 млрд.рублей, что ниже показателя 2019 года на 20%.

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