Карельский корень украинской войны

Когда спрашиваешь тех, кто обвиняет М.С.Горбачёва в развале Советского Союза, что именно он сделал для этого, они, как правило, начинают перечислять то, что он НЕ сделал. Начиная с «не арестовал Ельцина, Кравчука и Шушкевича в Беловежской пуще» до – в реверсном хронологическом порядке – «не выгнал Яковлева и Шеварднадзе из Политбюро». До действий в собственном смысле слова обычно не доходит, ибо почему бы, например, объединение Германии и вывод оттуда советских войск непременно должны были привести к развалу СССР? Равно и вывод войск из Афганистана? Тут разве что законы о государственном предприятии и о кооперации годятся – но даже из них обязательный распад на 15 независимых государств не вытекают автоматом.

Но есть в послужном списке последнего генерального секретаря ЦК КПСС одно действие, реальность которого я никогда не смогу доказать (разве что кто-нибудь донесёт по сетям мой вопрос до Михаила Сергеевича), но результаты которого отхаркивает сегодня всё постсоветское пространство. Речь идёт… о XIX всесоюзной партийной конференции конца июня 1988 года. Точнее – о выборах делегатов на неё.

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Принципиальное решение о созыве конференции принял январский (1987 года) пленум ЦК. В некотором строгом смысле слова именно с него следует считать начало Перестройки, ибо до той поры основные усилия руководства страны сосредотачивались более на экономике. С этого же момента в стране разворачиваются широчайшие демократизационные процессы, объявляется курс на построение «социализма с человеческим лицом», начинается разоблачение брежневского застоя и, снова, культа личности Сталина, переходящее в обвинения в сталинизме как таковом, уже начинающее затрагивать сами основы истории и тогдашнего статуса КПСС; в общем, прёт то, что называется «огоньковщина».

За полтора года до пленума первым секретарём Московского горкома КПСС был избран Б.Н.Ельцин, со всей своей несокрушимой энергией приступивший к тому, что ему самому кажется перестройкой. Вы полагаете, это то же самое – разоблачение Сталина и Брежнева? Отнюдь. До 1987 года основной упор в стране вообще и у Ельцина в частности делался не на демократизации, а на «наведении порядка»: борьбе с воровством, коррупцией и привилегиями, – а также на «близости к народу» (езда в троллейбусах и проч.).

Когда читаешь выдержки из заявления Ельцина на октябрьском (1987) пленуме ЦК, то понимаешь, что за эти несколько месяцев «огоньковщина» проникла в его сознание, и он оперирует психологическими понятиями, вряд ли свойственными первому секретарю как минимум Свердловского обкома, много лет проработавшему в строительной отрасли. Власть, мол, «отдана в одни-единственные руки, один человек был огражден абсолютно от всякой критики», и в Политбюро в последнее время «обозначился рост славословия в адрес генерального секретаря» (это явный отголосок бушевавших в то время в стране антисталинских разоблачений).

Ещё более интересно, что под занавес, уже после того, как участники пленума обсудили его заявление, Ельцин резюмирует, что «подвел Центральный комитет и Московскую организацию, выступив сегодня».

Пленум Московского горкома 11 ноября 1987 года освободил его от обязанностей первого секретаря, сообщение об этом было опубликовано, но заявление на октябрьском пленуме ЦК, конечно же, нет – что дало волю многочисленным апокрифам, в которых Ельцин якобы выступал и за выход из Афганистана, и за окорот Раисы Максимовны, якобы не дававшей ему работать, а равно и Е.К.Лигачёва, тормозящего перестройку… Всё это наливало и поддувало фигуру попавшего в опалу партсекретаря, формируя его имидж как «подлинного лидера Перестройки, не то что этот болтун Горбачёв».

Ельцин был назначен на вполне соответствующую его уровню должность заместителя председателя Госстроя СССР, затем лишён статуса кандидата в члены Политбюро. Всё: на политической карьере этого человека можно было ставить точку. При всей его популярности в «простом народе», во многом мифологизированной, ситуация была ещё такова, что полгода, максимум год – и от андеграудного культа личности Ельцина не осталось бы и следа.

Нужно понимать, что:

а) в первой половине 1988 года в стране происходили не всенародные выборы депутатов, а всего лишь выборы делегатов на партконференцию в региональных парторганизациях. Но атмосфера к тому времени была такова, что за выборами коммунистов уже следил весь народ, который вступал в жаркие споры по вопросам, казалось, сугубо внутрипартийным. Которые, конечно же, не были таковыми;

б) интернета, тем более соцсетей, тогда ещё не было. Но телевидение уже было.

***

Ельцин был выдвинут кандидатом в делегаты от Карельской республиканской парторганизации. До весны 1988 года визиты, в которые он, возможно, появлялся в этом чудесном краю, вряд ли могли содержать в себе что-либо иное, чем рыбалка на озёрах. Чего-либо более существенного по отношению к Карелии в его биографии, во всяком случае, не найдено.

Кто, когда и почему выдвинул его кандидатуру именно здесь? Ну то есть наверняка существуют и решение Карельского обкома КПСС «рекомендовать республиканской конференции избрать делегатами… товарищей Степанова В.С. … Ельцина Б.Н. …», не говоря уже о решении самой этой конференции. Но скажите: мог ли первый секретарь Карельского обкома КПСС, член ВКП(б) с 1952 (sic!) года Виктор Севастьянович Степанов в здравом уме самостоятельно вынести на бюро обкома предложение об избрании делегатом от Карелии опального политика, сосланного высочайшим решением на далёкие задворки в Госстрой?..

Сомнений, кем был этот человек – единственный, кто мог порекомендовать такой шаг Степанову, – мне кажется, быть не может. Человек этот этой рекомендацией подписал политический приговор себе. Но если бы только себе…

…ибо впереди предстояла не рядовая всесоюзная партконференция. Впереди страну ждала предтеча Первого Съезда народных депутатов СССР: она, если кто забыл, тоже транслировалась в прямом телеэфире. Первый и последний раз. И там звучали потрясавшие страну выступления, в том числе первого секретаря Коми обкома КПСС В.И.Мельникова, вслух обвинившего ряд членов Политбюро в неэффективности работы и тут же заработавшего кличку «Коми Ельцин», потому что, конечно, подобное было доселе неслыханно. Тогда же прозвучали знаменитые лигачёвские «Борис, ты не прав!» и «Чертовски хочется поработать!».

Но самое главное: впервые в прямой эфир к стране обратился сам Ельцин, никто ему не возбранял, телевизор не выключал – и Советский Союз был обречён. Подспудная популярность моментально прорвала многомесячное молчание вокруг его фигуры, но что ещё хуже – им заинтересовались политически активные круги из условно-расширительного Московского народного фронта, из которого затем проросла Межрегиональная депутатская группа (МДГ), из которой в свою очередь проросли условно-расширительные, а равно и конкретные Бурбулис, Козырев и Шахрай – авторы Беловежских соглашений. Выбрать Ельцина народным депутатом СССР оставалось делом техники и времени, а уж выбрать не вылезавшего из телевизора, прочих СМИ и зарубежных визитов сопредседателя МДГ, ставшего после смерти А.Д.Сахарова безальтернативным лидером так называемой «оппозиции», народным депутатом РСФСР – и вовсе очевидным.

Дальнейшее те, кто тогда жил, знают. Доказывать главную роль Ельцина в развале СССР как видимом политическом процессе считаю бессмысленным в силу опять же её очевидности. Чтобы не тратить время, просто предлагаю найти доклад специальной комиссии Государственной Думы по импичменту 1999 года. Я согласен со всеми выдвинутыми там обвинениями, кроме разве что геноцида русского народа.

***

1999 год – это, как известно, мостик уже к Путину. И здесь можно со всей логичностью составить следующую цепочку: вознесение Ельцина к высшей власти в РСФСР (1990-1991) – Беловежские соглашения (декабрь 1991) – передача власти Путину (декабрь 1999) – Майдан и Крым (2013-2014) – Украина (февраль 2022). Между Беловежскими соглашениями и Путиным следовало бы, конечно, вставить и расстрел Верховного Совета в 1993-м, и, конечно, Чечню, но не буду повторять доклад думской комиссии по импичменту.

Можете считать меня параноиком, помешавшимся на ненависти к Ельцину. Но я глубоко убеждён во взаимосвязанности сегодняшней войны на Украине и этим человеком, ставшим для России подлинным бичом Божиим.

А Рука начала заносить этот бич именно весной 1988-го. В такой удивительной и милой Карелии.

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