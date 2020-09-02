Машина времени под книжной обложкой

«Невообразимо давно, многие миллионы лет назад, здесь располагалось Сысольское море, в котором обитали морские разновидности динозавров, а также дальние родственники современных акул – химеры с завитком острых, как ножовочное полотно, зубов и прочая канувшая в небытие живность, в наследство от которой нам достались так называемые «гуль чунь» (чертовы пальцы) – окаменевшие части их скелетов, действительно напоминающие пальцы» – так интригующе начинается новая книга об истории столицы Коми «Сыктывкар в прошлом и настоящем (исторические очерки)». Как видим – не только исторические. Доисторические тоже.

Издание подготовлено коллективом ученых под руководством директора Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН Игоря Жеребцова по заказу Совета и администрации столицы республики. Над очерками, помимо самого директора института, работали заведующий отделом истории и этнографии ИЯЛИ Михаил Таскаев, старший научный сотрудник ИЯЛИ Анатолий Обедков, научный сотрудник института Борис Колегов, почетный директор, почетный член ученого совета ИЯЛИ Анатолий Напалков, кандидаты исторических наук Олег Азаров и Михаил Рогачев. Выпуск научно-популярной книги «Сыктывкар в прошлом и настоящем (исторические очерки)» приурочен к 240-летию присвоения Сыктывкару статуса города, но рассказывает она не только о «городской», но и о «догородской» истории Сыктывкара, а начинается со времен, когда людей здесь еще вообще не было.

Книга «Сыктывкар в прошлом и состоящем» состоит из восьми очерков:

– «Когда города еще не было…»,

– «Столица Зырянского края (Усть-Сысольск с 1780 до 1914 года)»,

– «От первой мировой к революции и гражданской… (1914 – первая половина 1920 года)»,

– «Из Усть-Сысольска – в Сыктывкар (1920−1940 годы)»,

– «Сыктывкар в годы Великой Отечественной войны»,

– «Послевоенный Сыктывкар (вторая половина 1940-х – середина 1950-х годов)»,

– «Сыктывкар: от семилетки строительства коммунизма – к пятилеткам развитого социализма (конец 1950-х – 1991 годы)»,

– «Сыктывкар на рубеже веков (1992–2020 годы)».

Внимание читателя, несомненно, привлекут помещенные в ней заметки из газет «Зырянская жизнь», «Югыд туй», «За новый Север» и «Красное знамя», как нельзя лучше передающие своеобразный колорит советской истории города.

В книге более 600 цветных и черно-белых иллюстраций, среди которых панорамные снимки Усть-Сысольска и Сыктывкара, городских улиц и зданий различных эпох, монументов и арт-объектов, портреты участников происходивших в городе событий, планы города, находившиеся в обращении дореволюционные, советские и первые постсоветские денежные купюры, разнообразные плакаты советского периода и многое другое. Наверняка многим будет интересно увидеть многочисленные виды дореволюционного Усть-Сысольска, панораму Сыктывкара, снятую с самолетов в 1946 и 1954 годах и множество других фотографий советского периода, часть которых никогда не публиковалась в книгах, да и появлявшиеся в печати фотоснимки впервые в таком количестве собраны в одном издании.

Книгу открывают вступительные слова главы Сыктывкара Натальи Хозяиновой и председателя Совета города, главного редактора книги Анны Дю, возглавлявших общественную редколлегию очерков, а завершают ее краткие справки о руководителях города дореволюционного, советского, постсоветского времени и почетных гражданах столицы РК.

Наталья Хозяинова подчеркнула, что «единственный до настоящего времени обобщающий труд, посвященный истории Сыктывкара, был издан в 1980 году и давно стал библиографической редкостью. В исторических очерках «Сыктывкар в прошлом и настоящем» на основе большого количества разнообразных источников и опубликованных работ с учетом подходов современной исторической науки впервые в научно-популярной форме обстоятельно рассказывается обо всей истории Сыктывкара с глубокой древности до наших дней. Особый интерес вызывают сюжеты очерков, посвященные повседневной жизни горожан в разные исторические эпохи».

Анна Дю отметила, что в книге «приведены интересные сведения о том далеком времени, когда города еще не было, о первых упоминаниях столицы Зырянского края, о занятиях, быте и традициях и усть-сысольцев, их участии в защите Отечества в годы военных лихолетий. Листая страницы очерков, читатель погружается в историю и видит, как рос и благоустраивался наш город, знакомится с его жителями, прославившими родной край трудом и ратными подвигами». Она выразила уверенность, что эта «летопись города на Сысоле… будет интересна не только ученым, педагогам, студентам и школьникам, но и всем сыктывкарцам, неравнодушным к прошлому и настоящему родного города».

Во введении к книге авторы приглашают читателей к путешествию в историю Сыктывкара: «…Всё-таки жаль, что у нас нет машины времени. Ровесники XXI века, живущие в Сыктывкаре, наверняка сильно бы удивились, перенесшись в начало 1960-х годов и обнаружив полнейшее изобилие деревянных домов в самом центре столицы, окраину города на улице Гагарина (теперешнем Октябрьском проспекте) и не найдя вокруг ни одного здания выше пяти этажей; встав на месте нынешнего университета и устремив взгляд через пустыри в сторону железной дороги, они увидели бы вдали только одинокое здание железнодорожного вокзала. Не было и в помине микрорайона «Орбиты», а первые эжвинцы только выбирали себе сапоги для хождения по едва намеченным улицам будущего поселка городского типа…

Углубившись в прошлое еще на четыре десятилетия, путешественники были бы поражены еще больше – исчезли бы застроенные кварталы между Октябрьским проспектом и улицей Карла Маркса (вместе с самой улицей), все промышленные предприятия и аэропорт, а границу города они обнаружили бы на улице Первомайской – практически там же, где ее обозначил первый городской план, утвержденный еще императрицей Екатериной Великой.

Оказавшись в Усть-Сысольске в конце XVIII столетия, путешественники обошли бы его (не найдя при этом ни одного каменного дома, кроме храмов) меньше чем за полдня: городская граница проходила по нынешним улицам Домны Каликовой, Первомайской, Красных партизан и Горького; три из них даже именовались «загородными» (Северо-, Юго- и Западно-Загородная).

А еще раньше, в конце XVI века, в погосте Усть-Сысола перед глазами путешественников предстал бы десяток находившихся между рекой и примерно нынешней улицей Ленина деревянных строений: церковь и девять жилых домов. Про улицы в этом селении и говорить не приходится – если, конечно, не считать, так сказать, первой «протоулицей» нынешнего города дорогу из сысольских селений в город Яренск (на р. Вычегде), вдоль которой расположились две деревни, слободка и 12 починков, вошедших через многие годы и даже столетия в состав нынешнего Сыктывкара….

Углубившись в прошлое еще на два-три столетия, путешественники оказались бы во временах, когда на территории нынешнего города не было ни единого дома, ни единого поселения, поскольку коми в этих местах не жили, а кочевавшим здесь вогулам (манси) постоянные селения и дома были без надобности. А для того чтобы познакомиться с первыми людьми, пришедшими к устью Сысолы, пришлось бы и вовсе перенестись в прошлое на восемь−девять тысяч лет назад.

Все понимают, что было время, когда не существовало ни Сыктывкара, ни Усть-Сысольска, ни даже маленького погоста в устье реки Сысолы. Сложнее осознать, что в точке с географическими координатами нынешнего Сыктывкара когда-то не было и устья Сысолы – потому, что не было ни реки Сысолы, ни реки Вычегды, в которую она впадает, ни даже земли, по которой эти реки текут».

Книга выпущена тиражом 1300 экземпляров, распределение которых находится в ведении главного редактора издания.

Фото ИЯЛИ КНЦ УрО РАН

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