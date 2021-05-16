Всемирный фонд дикой природы утверждает, что разлив нефти на Колве начался раньше мая

Разлив нефти на дюкерном переходе нефтепровода с Ошского месторождения в Ненецком автономном округе начался задолго до 11 мая – даты, считающейся началом этого разлива, сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF). Тот в свою очередь, помимо собственных исследований на месте происшествия, отсылает к данным космических изображений, полученных межрегиональной проектной группой РИСКСАТ.

По мнению специалистов, оперативный космический мониторинг доказывает, что утечка на дюкерном переходе через реку Колва происходила в течение месяца. А в начале мая, когда растаял снег и лед на реке, нефть попала в воду.

«В рамках нашего проекта оперативного общественного мониторинга аварийных ситуаций, который WWF ведет при поддержке Fairy с начала этого года, мы наладили эффективную и быстродействующую систему экспресс-анализа ситуации зоне ЧС с помощью космических изображений. Утром 12 мая мы узнали об аварии, а уже к вечеру получили анализ ситуации», – пояснил Алексей Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России.

Как следует из отчета РИСКСАТ (имеется в распоряжении «КомиОнлайна»), первые признаки появления утечки нефтесодержащей жидкости зафиксированы на космоснимках 20 марта. С 7 апреля темное пятно с правого берега Колвы начинает увеличиваться, 20 апреля оно становится очень заметным, расширяясь к 24 апреля до середины русла.

В управлении территориального развития, экологии и природопользования администрации Усинска подвергли сомнению корректность заключений WWF.

«Выводы о том, что утечки нефтесодержащей жидкости в этом месте происходили уже в марте и апреле, ошибочны, – заявила «КомиОнлайну» руководитель управления Галина Фащенко. – Об этом говорит то, что до 11 мая нигде ниже по течению не было замечено следов радужной пленки. Между тем, река Колва идет вдоль оживленной автотрассы, и ее от этого места и ниже четырежды пересекает дорога».

Она напомнила, что именно 11 мая местные жители выложили в сеть фото и видео последствий утечки нефтесодержащей жидкости.

«До этого никаких других сигналов от водителей, жителей сел и рыбаков не было. Все это говорит о том, что разгерметизация была единовременной, а не продолжалась на протяжении марта-мая», – указала эколог.

«По данным нашего отдела землепользования, в месте, зафиксированном из космоса, находится родник, и на фотографиях со спутника мы видим, скорее всего, его русло, но никак не нефтесодержащую жидкость. Относительно теплая родниковая вода растапливает снег и участок льда при впадении в Колву», – отметила Г.Фащенко.

«Поэтому темные участки на снимках, по всей видимости, не образуются нефтью, это почва в русле ручья и участок речного дна», – подчеркнула собеседница «КомиОнлайна».

*** Как дополнили в WWF, накануне представитель фонда смог лично побывать на месте и оценить ход спасательных работ.

«Мы лично убедились, что протечка устранена и активно ведутся работы по ликвидации последствий, работает минимум пять единиц техники. Объем вылитой нефтесодержащей жидкости даже на месте оценить сложно, но очевидно, что он существенный. Об этом свидетельствует нефтяная пленка, которая видна на поверхности реки Колва на протяжении минимум 15 километров от места аварии. Площадь наземного загрязнения примерно 1,3 гектара», – рассказывает координатор проектов WWF России в НАО Сергей Уваров.

Со слов спасателей, на ликвидацию последствий аварии отведено десять дней. За это время они должны собрать максимально возможный объем нефтепродуктов и разместить их на площадке. Затем вертолетами или вездеходами загрязненный грунт будет вывезен с места аварии и начнутся работы по рекультивации территории.

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