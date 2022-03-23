Монди СЛПК придерживается прежней ценовой политики

Монди СЛПК – это интегрированный комбинат по производству целлюлозы, упаковочной бумаги и немелованной высококачественной бумаги в Сыктывкаре (Республика Коми). Об этом говорится в официальном сообщении компании, имеющемся у «Красного знамени».

Предприятие ориентируется в основном на внутренний рынок и в настоящее время продолжает свою деятельность в обычном режиме.

Монди СЛПК сталкивается с рядом ограничений, включая импорт химикатов, запчастей и прочих необходимых материалов. Команда предприятия работает над обеспечением соответствующих цепочек поставок.

Комбинат продолжает выпускать немелованную высококачественную бумагу, в том числе бумагу формата А4 для офисной техники под брендом «Снегурочка». В настоящее время объемы производства остались на прежнем уровне и подтверждены заказами на ближайшее будущее. Производственные мощности, использовавшиеся для выпуска экспортной продукции, переориентированы на внутренний рынок.

«Нам известно, что на розничном рынке резко выросли цены на офисную бумагу. Монди СЛПК подтверждает, что не изменил свою ценовую политику и не проводил в последнее время повышений цен, за исключением ранее запланированных и находящихся в рамках рублевой инфляции и роста затрат. Компания не оказывает прямого влияния на формирование розничных цен», – подчеркивается в сообщении.



