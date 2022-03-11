Монди рассматривает вариант отделения Монди СЛПК

Совет директоров Группы Монди рассматривает все варианты ее интересов в России, включая любую форму юридического разделения. Об этом говорится в официальном заявлении Группы от 10 марта в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Признавая свои корпоративные ценности и широкую ответственность перед заинтересованными сторонами, Совет директоров рассматривает все варианты интересов Группы в России, включая любые формы юридического разделения», – отмечается в заявлении.

Группа напоминает, что «являясь мировым лидером в области упаковки и бумаги, Монди работает более чем в 30 странах, получая выручку в размере 7,7 млрд. евро и базовую EBITDA (чистая прибыль – прим.ред.) в размере 1,5 млрд. евро в 2021 году». Деятельность Монди в России составляет около 12 процентов выручки Группы в 2021 году, при этом за последние три года из РФ было получено около 20 процентов базовой EBITDA Группы.

Монди работает в России более 22 лет.

Наиболее значительным предприятием является комбинат по производству целлюлозы, упаковочной бумаги и немелованной тонкой бумаги, расположенный в Сыктывкаре (Республика Коми). Группа также имеет три перерабатывающих завода в России. Все эти объекты в первую очередь обслуживают внутренний рынок и продолжают работать в это время повышенной геополитической напряженности. В России в Монди работает 5300 человек.

На Украине у Монди есть один завод по производству бумажных пакетов, расположенный во Львове, на западе страны, на котором работает около 100 человек. В настоящее время производство приостановлено.

Сыктывкарский комбинат, который не получает прямого финансирования от Монди, управляет ТЭЦ, обеспечивающей часть потребностей Республики Коми в электронергии, и является основным источником тепла и горячей воды для Эжвинского района Сыктывкара, в котором проживает около 60 000 человек. Он также предоставляет другие услуги местному сообществу, такие, как очистка сточных вод. Российские власти по закону требуют, чтобы фабрика обеспечивала энергоснабжение.

Монди СЛПК в настоящее время работает в обычном режиме, но комбинат уже столкнулся с рядом операционных ограничений, в том числе с импортом технологических химикатов, запасных частей и других критически важных материалов. Несмотря на то, что сложно оценить последствия этой быстро меняющейся ситуации, это может существенно повлиять на работу предприятия.

Монди глубоко обеспокоена кризисом, разворачивающимся в Украине, и потрясена его гуманитарными последствиями. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал от продолжающихся боевых действий.

Признавая свои корпоративные ценности и ответственность перед заинтересованными сторонами, Совет директоров рассматривает все варианты интересов Группы в России, включая любую форму юридического разделения. Это не означает и не подразумевает, что Монди планирует или инициирует какие-либо процедуры ликвидации или банкротства в отношении каких-либо своих российских дочерних компаний или активов.



