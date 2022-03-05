«Додо Пицца» урезает зарплату сотрудникам и сворачивает бизнес в Англии

Уроженец Сыктывкара, известный предприниматель Фёдор Овчинников объявил вечером 4 марта о предстоящих жёстких мерах экономии в принадлежащей ему компании «Додо Пицца». Они включают прежде всего урезание оплаты труда сотрудников в ожидании существенного падения выручки, сокращение персонала в стартапах и сворачивание бизнеса в Великобритании.

«В начале недели мы обсуждали новую стратегию в новой реальности, но, очевидно, в ближайшие месяцы для нашей компании есть только одна задача – выжить, – написал Овчинников в своем телеграм-канале. – Мы ожидаем, что ближайшие месяцы станут самыми сложными для экономики и для нашей компании. Беспрецедентные экономические санкции, обвал рубля и инфляция, удар по огромному количеству отраслей – сырьевому сектору, банкам, авиации, закрытие производств, сетей магазинов, обрушение цепочек поставок, остановка огромного количества малых бизнесов, связанных с пострадавшими отраслями, формирует лавину».

Он ожидает в самое ближайшее время потребительский шок, «когда все люди начнут сокращать привычные расходы, что очень сильно повлияет на наши продажи».

По прогнозам экспертов «Додо Пиццы», если продажи всей сети упадут на 20 процентов от консервативного финансового плана, составленного до кризиса, то без каких-либо серьёзных сокращений расходов управляющая компания уйдет в убыток. Если продажи в пиццериях упадут на 50 процентов, то её убыток составит около 55 миллионов рублей в месяц. В таких условиях, указывают эксперты, запаса денежных средств хватит, чтобы продержаться не более 3-4 месяцев, после чего наступит банкротство.

«Нам нужно принимать жесточайший антикризисный план, чтобы выжить, сохранить работу сети и компанию, от которой сегодня зависят 785 пиццерий, две сотни предпринимателей и более 25 тысяч сотрудников», – отмечает Овчинников.

Среди шагов, которые намерено предпринять руководство «Додо Пиццы», – снижение денежной компенсации всех сотрудников управляющей компании на 30 процентов в случае падения выручки более чем на 20 процентов, начиная уже с марта. Снижение, подчёркивает предприниматель, коснётся только части зарплаты, превышающей 50 тысяч рублей.

«Мы прибегнем к такой мере, если выручка сети в России с 15 по 30 марта упадет на более чем 20% относительно нашего плана. Я очень хочу, чтобы этого не произошло, но вероятность наступления этих событий очень высокая, – замечает Овчинников. – Это очень жесткая мера: мы идем на снижение заработной платы в момент, когда будут расти цены, но, к сожалению, это единственная мера, которая даст нам сейчас существенную экономию – около 30 миллионов рублей в месяц, и позволит избежать сокращений».

По его словам, компании нужно «пройти несколько самых сложных месяцев, дальше – ситуация будет стабилизоваться, и я уверен, что даже в случае серьезного падения доходов населения наш продукт будет пользоваться спросом, потому что пицца – один из самых доступных массовых продуктов, это маленький праздник, а праздник нужен людям всегда».

«Мы будем оказывать поддержку в поиске новой работы», – заявил руководитель «Додо Пиццы».

Также в числе антикризисных мер – перевод стартапов «Додо» «Донер 42» и «Дринкит» «в режим «анабиоза» – поддержания жизни. Задача стартапов: как можно быстрее выйти в операционный ноль или как минимум максимально сократить размер инвестиционного убытка. Мы сокращаем команду стартапов до минимума, вплоть до того, что лидеры стартапов будут работать на точках, при этом оставшаяся команда присоединяется к Додо Пицце – мы найдем для каждого роль и место, где они могут здесь и сейчас приносить ценность для бизнеса, который еще приносит прибыль».

Кроме того, Овчинников объявил о закрытии бизнеса Dodo Pizza в Великобритании. Инвестиции в Dodo Pizza UK составили около 3 миллионов фунтов стерлингов, «заметная часть из которых пошла на строительство небольшого автоматизированного завода для производства римского теста – мы начали этот проект совсем недавно, когда уже верили, что наша концепция будет расти на этом сложном конкурентном рынке. Завод мы достроить не успели. Четыре новые пиццерии в стадии открытия».

«Все было не зря. Все будет не зря», – подчёркивает Федор Овчинников.

Первая пиццерия «Додо Пицца» была открыта в Сыктывкаре в 2011 году. В дальнейшем сеть росла по схеме франчайзинга. Работает в 16 странах. К настоящему времени среднемесячная выручка сети составляет около 3,5 миллиардов рублей.

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