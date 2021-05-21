Монди СЛПК проведет плановый капремонт оборудования

АО «Монди СЛПК» 23 мая в плановом порядке остановит производство для проведения ежегодного капитального ремонта технологического оборудования, который продлится примерно 2,5 недели, сообщает управление корпоративных коммуникаций компании. При этом ремонт бумагоделательных машин планируется провести в среднем за пять дней, в остальное время они продолжат работать на роспуске целлюлозы.

Основные ремонтные работы пройдут на ТЭЦ, бумагоделательных машинах, производстве целлюлозы и в древесно-подготовительном цехе.

– Капитальный ремонт, когда в сжатые сроки одновременно реализуется большое количество сложных технических проектов, является важным событием для комбината, – заявил генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер. – Так мы обеспечиваем стабильную работу оборудования в течение всего года. Как всегда, наше особое внимание направлено на безопасность наших сотрудников и подрядчиков.

Он обратил также внимание на комплекс защитных мер от COVID-19, который был реализован на комбинате в 2020 году.

– Такой же комплекс будет применен и в этот раз. За прошлые месяцы Группа Mondi успешно провела капремонты на Монди СЛПК и других своих предприятиях с соблюдением всех требований по профилактике распространения коронавируса, этот опыт имеет большое значение для безопасной организации работы, – подчеркнул гендиректор.

Кроме сотрудников предприятия, в капитальном ремонте принимают участие почти 90 подрядных организаций, в том числе 150 иностранных специалистов. Компания предъявляет строгие требования по безопасности на производстве ко всем без исключений.

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