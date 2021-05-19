Боксит Тимана войдет в новую компанию после разделения активов РУСАЛа

АО «Боксит Тимана» будет выведено из состава крупнейшей российской алюминиевой компании РУСАЛ и войдет в состав новой структуры, которую намерены создать те же собственники. Причина реорганизации, как следует из официального сообщения РУСАЛа 19 мая, – желание разделить активы по экологическим параметрам.

«РУСАЛ… объявляет о планах выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру, – говорится в сообщении. – Это позволит каждой компании сосредоточиться на реализации собственных стратегий развития, направленных на раскрытие своего потенциала. Совет директоров РУСАЛа одобрил соответствующее предложение менеджмента, которое отвечает… обязательствам по достижению нулевого баланса выбросов CO2 к 2050 году».

Предполагается, что каждая из компаний сосредоточится на реализации собственной стратегии развития в интересах акционеров. Так, РУСАЛ сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом, а новая компания – на развитии внутреннего рынка, обладающего значительным потенциалом роста.

«Существенная часть производства РУСАЛа основана на использовании возобновляемой гидроэлектроэнергии, что позволяет компании предлагать рынку и своим потребителям продукцию с самым низким углеродным следом. Кроме того, компания продолжит совершенствовать инновационную технологию инертного анода, позволяющую уменьшить до нуля углеродный след от производства алюминия», – указывают авторы сообщения.

Менеджмент РУСАЛа предложил сменить его название на AL+. Совет директоров включил этот вопрос в повестку дня годового собрания акционеров 24 июня 2021 года.

«Новое имя AL+ является воплощением ключевых ценностей и приоритета экологического прогресса в стратегии компании. Новый бренд отражает мировое лидерство компании как крупнейшего производителя продукции с добавленной стоимостью и алюминия с низким углеродным следом, надежного партнера, приоритетом которого является развитие, инновации, международный охват и современные технологии», – отмечается в сообщении.

Новая компания в свою очередь сможет сосредоточиться на перспективных развивающихся рынках и реализации масштабной программы экологической перестройки предприятий, объявленной в апреле. Крупнейшими ее активами станут российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский). Значительная часть старых электролизных мощностей будет перестроена и переведена на самую современную технологию с использованием обожженных анодов.

«Сегодня мы начинаем отсчет новой истории нашей компании, которая за последние 20 лет прошла огромный путь от производителя первичного алюминия до приоритетного поставщика высококачественной продукции с добавленной стоимостью крупнейших глобальных брендов. Эта транформация отражает приверженность ключевым ценностям компании и приоритет экологического прогресса, которыми мы руководствуемся в нашей стратегии как надежный и открытый производитель алюминия с низким углеродным следом. Устойчивое развитие – это единственно возможная основа комплексного развития промышленных отраслей во всем мире, и мы продолжим реализацию своей амбициозной стратегии устойчивого развития», – сказал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

*** Предполагаемое распределение ключевых активов между двумя компаниями

РУСАЛ (AL+):

Алюминиевые заводы – Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Тайшетский, Богучанский, KUBAL.

Глиноземные заводы – Николаевский, Aughinish, EurAllumina, QAL, Friguia, WINDALCO.

Добывающие активы – Kindia, Dian Dian, BCGI.

Предприятия дивизиона Даунстрим (производство фольги, автомобильных дисков, порошков и проч.)

Новая компания:

Алюминиевые заводы – Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский, Кандалакшский.

Глиноземные активы – Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский.

Добывающие активы – Северо-Уральский бокситовый рудник, Боксит Тимана.

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