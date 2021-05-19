Монди СЛПК выделит Коми 550 миллионов рублей в 2021 году

АО «Монди СЛПК» и правительство Коми подписали дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве и организации взаимоотношений между правительством региона и предприятием. Как сообщили «Красному знамени» в управлении корпоративных коммуникаций компании, инвестиции Монди СЛПК в социально-экономическое развитие республики в текущем году составят 550 млн.рублей и будут направлены на реализацию ключевых мероприятий в сфере дорожного строительства, здравоохранения, культуры и спорта. Подписи под допсоглашением поставили Глава региона Владимир Уйба и генеральный директор предприятия Клаус Пеллер.

– Наш комбинат ежегодно оказывает поддержку Республике Коми. Все мероприятия в рамках Соглашения планируются совместно с правительством региона и жителями восьми муниципальных районов, в которых мы работаем. Для нас важно, чтобы наши социальные инвестиции направлялись на действительно значимые для региона проекты, – сказал Клаус Пеллер.

Так, в 2021 году комбинат выделит средства на строительство и капитальный ремонт участков автомобильной дороги Сыктывкар – Кудымкар – Пермь (Веселовка – граница Пермского края) и обустройство существующих примыканий; содержание наплавного моста НМ-13 на подъезде от указанной автомобильной дороги к пст. Заозерье (до переправы через реку Сысола); содержание участка автомобильной дороги Усть-Кулом – Керчомъя – Дзёль и ряд других аналогичных проектов.

В части поддержки культуры и спорта предприятие направит финансовые средства, необходимые для организации крупных мероприятий в рамках празднования 100-летнего юбилея РК, обеспечения деятельности футбольного клуба «Новая Генерация» и хоккейного клуба «Строитель», завершит второй этап реконструкции стадиона «Бумажник» и профинансирует разработку проекта по благоустройству парка в Эжве (само благоустройство запланировано на 2022 год).

Кроме того, в рамках Соглашения о сотрудничестве Монди СЛПК поддержит районы республики, в которых ведёт основную лесозаготовительную и операционную деятельность. Это Усть-Куломский, Корткеросский, Сыктывдинский, Прилузский, Сысольский, Удорский и Койгородский районы республики, а также Эжвинский район Сыктывкара.

Кроме поддержки региона, Монди СЛПК ежегодно выделяет 500 млн. на обеспечение мер социальной поддержки нынешних и бывших работников, членов их семей и местного населения районов, в которых ведет лесозаготовку.

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