Гипермаркету спешат на помощь

Компания «Лента», одна из крупнейших розничных сетей России (LSE, MOEX: LNTA), расширила географию присутствия сервиса экспресс-доставки «Ленточка» и запустила его в Сыктывкаре.

Жители столицы Коми в течение часа могут получить любые товары из магазинов торговой сети, оформив заказ в приложении «Ленточка». Минимальная стоимость заказа варьируется от 500 до 1000 рублей и зависит от степени загруженности сервиса. Ассортимент, доступный в приложении, составляет около 20 тысяч наиболее востребованных позиций, в том числе продукцию собственных торговых марок сети и товары местных производителей.

Сборка осуществляется в магазине «Лента». Особое внимание уделяется бесконтактным способам доставки, поэтому заказ можно оплатить только онлайн.

Компания усовершенствовала механизм замены товара, ускорила процесс возврата денег, а также улучшила интерфейс приложения. Теперь здесь отдельно появился раздел «Лента рекомендует», содержащий самые популярные акции и товары собственной торговой марки. Для наиболее удобной навигации в приложении был оптимизирован алгоритм поиска и сортировки: найти необходимый товар по самой привлекательной цене можно за пару секунд.

– Мы значительно расширили ассортимент, который отвечает основным потребностям наших покупателей, и надеемся, что жители Сыктывкара по достоинству оценят все преимущества приложения «Ленточка», – заявил директор по новым бизнесам «Ленты» Дмитрий Скиба. – Ежедневно сервисом пользуются десятки тысяч человек, что свидетельствует о его востребованности. Мы продолжим совершенствовать наше приложение и расширять географию присутствия.

***

«Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 251 гипермаркетом в 88 городах России и 138 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью около 1,5 млн кв.метров. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 500 кв.метров, средняя площадь супермаркета – 800 кв.метров. Компания оперирует 12 распределительными центрами.

Поделиться в соцсетях

















