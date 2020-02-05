Инвестиционная программа «Воркутауголь» в 2020 году увеличится на 20%, до 6,7 млрд.рублей

Сумма инвестиций АО «Воркутауголь» (входит в ПАО «Северсталь») в 2020 году составит 6,7 млрд.рублей. Объем вложений по сравнению с 2019 годом вырос на 20%. Важное место в программе займёт разработка новых блоков Воргашорского месторождения.

Как сообщили «Красному знамени» в пресс-службе «Северстали» в Воркуте, почти 2,8 млрд.рублей компания направит на обновление горно-шахтного и углеобогатительного оборудования. Также сюда включены затраты на приобретение автомобильной, бульдозерной, железнодорожной и снегоуборочной техники, возведение снегозаградительных сооружений. Еще почти 1,3 млрд. уйдут на подготовку капитальных горных выработок для отработки новых блоков на действующих шахтах.

На проекты в области промышленной безопасности предусмотрено свыше 640 млн.рублей. В их числе дальнейшее дооснащение и развитие многофункциональной системы безопасности, приобретение автоматических систем взрывоподавления, создание единого диспетчерского центра по безопасности и производству. Реализация IT-проектов потребует 133 млн. Значительная часть этих средств предусмотрена на строительство волоконно-оптических линий связи между объектами угольной компании.

Еще 87 млн.рублей запланированы на реализацию экологических мероприятий. В рамках этого направления начнется полная или частичная модернизация очистных сооружений на всех действующих шахтах и Воркутинском механическом заводе.

Вложения в проекты развития составят около 1,8 млрд., из которых 1,3 млрд. компания потратит на подготовку к освоению новых блоков Воргашорского месторождения. В эту сумму включены геолого-разведочные и проектные работы, проходка горно-капитальных выработок, приобретение проходческого оборудования и ленточных конвейеров. Остальные средства позволят завершить строительство модульной дегазационной установки на вентиляционном стволе № 4 шахты «Заполярная», начать расконсервацию клетевого ствола шахты «Воркутинская», приступить к реализации проекта «Цифровое обогащение» на Центральной обогатительной фабрике «Печорская».

– Инвестиционная программа на 2020 год полностью отражает наши планы на дальнейший рост объема добычи и переработки угля, – отметил генеральный директор АО «Воркутауголь» Николай Кигалов. – При этом более 640 миллионов рублей будут направлены на повышение уровня промышленной безопасности на наших предприятиях. Среди инвестиций в развитие особое место занимает освоение новых блоков Воргашорского месторождения. В текущем году мы приступаем к активной фазе реализации этого проекта, который позволит загрузить мощности шахты «Воргашорская» на ближайшие девять лет.

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