Человек без медицинской карточки

Писатель Юрий Ионов 21 февраля отметил свой 80-летний юбилей – и уже через шесть дней ушел из жизни. Такое ощущение, что он твердо поставил перед собой цель: одолеть восемь десятков – а там как получится. Но даже у столь целеустремленных людей методы ее достижения случаются разные. Кто-то не вылезает из поликлиник и аптек, строго и аккуратно вакцинируется согласно всем предписаниям, с завидной регулярностью вышагивает с лыжными палками по вполне себе заасфальтированным улицам…

Уникальность Юрия Андреевича Ионова заключалась в том, что у него… вообще не было медицинской карточки. Ни в какой из поликлиник.

Он родился 21 февраля 1942 года в городе Пугачеве Саратовской области в семье с корнями старообрядцев Белокриницкого согласия. Конечно, в ментальной атмосфере второй половины 50-х годов такие корни не могли повлиять на идейное становление подростка Юры. Но, как проявится уже впоследствии, эти корни прорастут в сугубо психологических качествах –упорстве, даже упрямстве в труде и аскетизме в быту.

Ионов окончил школу с серебряной медалью, учился в Московском лесотехническом институте. Именно тогда сказались голодные военные и послевоенные годы. Только-только начавшего самостоятельную учебу и жизнь студента поразили анемия и анорексия.

«Ешьте побольше», – сказал мне врач, пряча глаза, потому что понимал, что при моей стипендии это просто невозможно, – рассказывал сам Юрий Андреевич. – И я понял: нужно выкарабкиваться самому. И выбрал – моржевание и йогу».

И с той поры не отступал от них ни на шаг, купаясь даже чуть ли не в новогоднюю ночь.

После окончания института он был направлен в Коми АССР. Работал мастером в Дутовском леспромхозе, инженером сплава Средне-Печорской сплавконторы объединения «Печорлесосплав». Заочно окончил Литературный институт имени Горького (1972) и сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (1979).

Десять лет, с 1966 года, Юрий Андреевич был корреспондентом Троицко-Печорской районной газеты «Заря». Но не только. Подлинный сын 60-х, он шел глубже многих тогдашних шестидесятников. В глухом таежном поселке, вдохновленный Программой строительства коммунизма, принятой КПСС в 1961 году, Юрий решил приступить к делу немедленно и… создал коммуну. Чтобы вот сразу, на месте, в буднях, так сказать, великих строек, то есть рубок и сплава, начать настоящую новую жизнь.

Как и следовало ожидать от подобной идеи, ее реализация очень быстро провалилась, потому что на огонек таких проектов немедленно тянутся тунеядцы, нищие и алкоголики – и это в лучшем случае. Романтика разбилась о жестокий северный быт.

С 1977 года писатель жил в Сыктывкаре. Член Союза писателей СССР с 1988 года. Когда в 1990 году Сыктывкарский горсовет создал газету «Вечерний Сыктывкар», Ионов был приглашен в нее и отработал четыре года. Затем его пригласили в газету Сыктывкарского ЛПК «Огни Вычегды», которой он отдал 11 лет.

В 1980-е годы вышли такие стихотворные сборники Ионова, как «Белой ночью», «Солнце отражается Печорой», в Москве увидела свет книга «Праздник проводов зимы». Его стихи публиковались во многих коллективных сборниках и альманахах («Сыктывкар», «Белый бор» и других).

Он всегда был чуток к общественным вопросам, и в 1990-е годы это проявилось с особенной силой. Во-первых, с самого начала становления Коммунистической партии РФ в 1993 году Ионов вступает в ее ряды, становясь заметным партийным активистом и пропагандистом. Во-вторых, литератор обращается к актуальной в тот период политической тематике. Его наиболее крупные прозаические произведения – романы «Спас на Печоре», «Семнадцать мгновений осени, или внук Штирлица против Ельцина», «Нашествие – 1991», «Сыны Ивана Сусанина».

В 2009 году Юрию Андреевичу Ионову присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми».

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Редакция «Красного знамени» выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Андреевича Ионова

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