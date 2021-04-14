Министра культуры Коми рекомендовал директором Александринки ее худрук Валерий Фокин

Назначить бывшего министра культуры Коми Сергея Емельянова на должность директора Александринского театра рекомендовал его художественный руководитель Валерий Фокин. Об этом со ссылкой на статс-секретаря – заместителя министра культуры России Аллу Манилову сообщает «КомиОнлайн».

«Министр культуры Ольга Любимова не делала Сергею Емельянову предложений», – заявила она, комментируя распространенные ранее рядом СМИ сообщения на эту тему.

По словам А.Маниловой, «в выборе кандидатуры руководителя театра мы ориентируемся на выбор творческого лидера. В пользу Емельянова высказался Валерий Фокин, обратив внимание на его молодость и энергию».

«Мы согласились с этим предложением, министерству важно, чтоб была гармония менеджмента и художественного руководства учреждением. На посту министра культуры региона Сергей Емельянов сумел сделать регион узнаваемым в общероссийской культурной повестке», – подчеркнула собеседница «КомиОнлайна».

Напомним: министр культуры, туризма и архивного дела Коми С.Емельянов объявил 13 апреля о своей отставке. Он сообщил об этом в опубликованном на странице Минкульта республики «ВКонтакте», однако не пояснил мотивов своего ухода.

Директор Ухтинского городского дворца культуры С.Емельянов, получивший до того сравнительно широкую известность как эстрадный певец, был приглашен тогдашним главой Коми Сергеем Гапликовым руководить Минкультом региона в октябре 2016 года, став в возрасте 23 лет самым молодым министром республики. Несмотря на потенциальную конфликтность самой должности, ему удалось избегать громких скандалов. С.Емельянов являлся инициатором некоторых крупных реконструкционных проектов в области культуры, под его руководством были проведены Северный культурный и Северный туристский форумы.

*** Александринский театр был основан указом императрицы Елизаветы Петровны 30 августа 1756 года. Он стал одним из ведущих драматических театров России. Пока директором театра является Ринат Досмухамедов.

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