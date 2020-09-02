В Сыктывкаре состоялась эксклюзивная премьера остросюжетного боевика «Шугалей-2»

Закрытая премьера остросюжетного боевика «Шугалей-2» состоялась в субботу в кинотеатре «Кронверк Синема» в Сыктывкаре. Представить картину первым зрителям приехали режиссёр Максим Бриус и актёры главных ролей Кирилл Полухин и Олег Абалян. На киносеанс были приглашены члены правительства Коми.

Перед началом сеанса Максим Бриус предупредил зрителей, что картина сложная, не развлекательная, но после просмотра будет понятно, ради чего создавался фильм.

– Если наш фильм хотя бы на месяц, на день, на час приблизит освобождение наших соотечественников из ливийского плена, тогда все это мы делали не зря, — считает исполнитель главной роли Кирилл Полухин.

Фильм основан на реальных событиях, является продолжением фильма «Шугалей» и рассказывает о российских социологах, похищенных в мае 2019 года в Ливии и до сих пор незаконно удерживаемых исламистскими боевиками в тюрьме «Митига».

Российский социолог Максим Шугалей и его коллега Самер Суэйфан все еще удерживаются в тюрьме. Больше года заключенных избивают, привязывают к столбам на палящем солнце, а карцеры в тюрьме настолько малы, что спать в них можно только сидя. Тем не менее, Шугалей продолжает работать. Он разговаривает с другими заключенными, иногда получает информацию извне и пытается разобраться в действиях международных террористических организаций. Собранные ученым данные опасны для ливийских боевиков, и они решают дискредитировать Шугалея. По их заданию профессиональные журналисты используют все доступные ресурсы, чтобы представить Максима шпионом. В это время герой находит способ передать полученную информацию на родину. Однако те, кто помогает социологу, теперь в опасности — за ними охотятся террористы. Столкнувшись с таким сильным противником, боевики решают действовать в открытую и предлагают Максиму сделку: если он признает себя шпионом и покается, то вернется домой и увидит родных. Согласится ли герой ради этого предать свое дело? Возможно, это его единственный шанс выбраться из плена.

– Специально для роли я похудел на пять килограммов, чтобы внешний вид соответствовал – был более изможденный. Старался понять, что может испытывать человек, который долгое время находится в нечеловеческих условиях, какое у него должно быть физическое и психологическое состояние, – рассказал Кирилл Полухин. Максим Шугалей – мужчина волевой, со стержнем.

Актёр признался, что следит за новостями из Ливии и читает в интернете всю информацию, касающуюся судьбы Шугалея.

– Фильм получился тяжелый, мрачный, плотный по содержанию. Если первый «Шугалей» был больше похож на приключенческий фильм, то второй – уже в жанре политического триллера, – отметил Максим Бриус. – Когда я взял в руки сценарий, он показался мне недостаточно жестоким. Хотелось максимально натуралистично передать ужасы ливийской тюрьмы.

По словам режиссёра, он настоял на том, чтобы добавили дополнительные сцены насилия и – для правдоподобности – параллельные сюжеты.

– Для меня этот проект – абсолютно непривычная работа, поэтому работать было интересно. Кроме того, импонировала позиция героя – Максима Шугалея. Да и актерский состав подобрался очень удачный, – заявил Бриус.

Он убеждён, что «большая актерская удача и удовольствие – получить такие роли, сыграть совершенно отличных от нас людей – другой национальности, вероисповедания, энергетики, настоящих фанатиков. Многим приходилось исполнять свою роль на чужом языке».

– Для себя я поставил «галки» многим артистам, которые по-актерски очень успешно себя проявили в таких непростых условиях. Всю съемочную группу держала в тонусе сама история Максима Шугалея и Самера Суэйфана, – подчеркнул режиссёр.

В начале 2019 года Фонд защиты национальных ценностей сформировал группу для проведения социологических исследований в Ливии, в которую вошли Максим Шугалей, Александр Прокофьев и Самер Суэйфан. Они официально въехали в Ливию и работали совершенно открыто. Более того, в страну их пригласил председатель Высшего государственного совета Правительства национального согласия Халед аль-Мишри.

В течение двух месяцев российские социологи спокойно собирали информацию в Ливии, в том числе в Триполи и близлежащих районах, беседовали с местными чиновниками, политиками и лидерами общественного мнения, а также простыми гражданами. Прокофьев улетел в Россию, а Шугалей и Суэйфан должны были продолжить работу, однако в ночь с 16 на 17 мая в их ливийские дома пришли вооружённые бандиты, незаконно захватили россиян и поместили в неофициальную тюрьму «Митига», которая находится под контролем одной из самых жестоких группировок в Триполи – RADA. После захвата агентство Bloomberg со ссылкой на заключение прокуратуры Ливии заявило, что встречи с родственниками бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи были «вмешательством в выборы в Ливии» и это стало основной причиной захвата российских социологов.

Однако в то время в государстве не было ни выборов, ни предпосылок к их проведению, ни даже правовой базы. На самом же деле их удерживают в «Митиге» с целью сокрытия информации о том, что население страны не поддерживает засевших в Ливии бандитов. Российских социологов больше года удерживают в тюрьме, и на данный момент об их судьбе известно мало.

Съёмки картины проходили в России и в Крыму. Основная часть съёмок проходила в Судаке и Бахчисарае. Основной локацией в России стал Санкт-Петербург.

Режиссер считает, что команда не только сняла кино, но и оказала своеобразную гуманитарную помощь. Съемочную группу очень стимулировал тот факт, что фильм и широкая огласка всей этой истории может помочь освобождению пленников.

Напомним, первая часть художественного фильма «Шугалей» вышла на экраны в мае 2020 года.

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Жанр: приключенческий боевик, триллер

Производство: ООО «Триикс Медиа», 2020

Режиссёр: Максим Бриус

Продюсер: Сергей Щеглов

Авторы сценария: Анна Ларина, Владимир Измайлов

Операторы: Станислав Михайлов, Александр Полагаев

Композитор: Виталий Муканяев

Художники: Дмитрий Целиков, Светлана Фролова

В ролях: Кирилл Полухин, Олег Абалян, Сергей Яценюк и другие

Возрастное ограничение: 16+

Продолжительность: 120 мин.

Фото ООО “Триикс Медиа”

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