Проницательная сила объектива (ВИДЕО)

В нашем рутинном существовании, сотканном из работы, короновируса, машины, шопинга, телевизора, компьютерных игр и соцсетей, у иных даже слово «церковь» вызывает ассоциацию с чем-то безнадёжно устаревшим, тёмным и, по крайней мере, совершенно-совершенно неактуальным. Что уж говорить, например, о слове «старообрядчество»? Это же что-то вообще века из XVII, правда?..

«Неправда» – отвечает на эти размышления передвижная фотовыставка «Хранители», открывшаяся во вторник в Школе искусств в Сыктывкаре.

И достаточно первых же попадающих в поле твоего зрения работ, чтобы если не понять, то ощутить: действительно, неправда. Заскорузлое представление о старообрядцах ожидает встретить на фотографиях исключительно древних седобородых старцев и унылых старух в тёмных платочках, склонившихся над пожелтевшими страницами каноников с совершенно непонятными буквами. И седые бороды, и платки, и, конечно, страницы с церковно-славянскими буквами на этих фотографиях есть. Но, к вящему изумлению, на них же – бьющая явственно ощущаемым родником живая жизнь: масса улыбающихся молодых, и не просто молодых – детских, да в большом количестве детских, лиц; да, бороды, да, бабушки в платках; но, во-первых, и девушки, и женщины тоже в платках и длинных платьях, а во-вторых, это вовсе не унылые, а, по всему видно, энергичные и излучающие эту энергию люди. То есть на фотографиях – движение. Сила. Жизнь.

Всё очень просто: эта жизнь никуда и не уходила. Просто более трёх веков её пытались сначала уничтожить, затем загнать под спуд, а затем сделать вид, что её не существует. А старообрядчество – жило. Работало. Рядом. Совсем недалеко от так называемых «обычных людей». Сохраняло традиции, книги, храмы и даже созидало. И когда в последние 30 лет это стало возможным, встало в равноправный строй вместе со всеми в стране.

И тут выяснилось, что не просто встало, а оказалось способно принести в российскую действительность образцы иной жизни, жизни, в которой сохранению вековых традиций (несмотря на все телевидения, сотовые связи и интернеты) уделяется первичное внимание. В которой иконы старого канонического письма и книги старой печати имеют слишком большое значение, чтобы их можно было с лёгкостью подвергать правке. Внезапно выяснилось: в том, что окружающие склонны называть «косностью», – фундамент такой восприимчивости к переменам в окружающей действительности, при которой появляются целые купеческие и промышленнические династии, вносящие огромный вклад в развитие России. Это в полной мере относится и к новейшему времени.

Впрочем, выставка «Хранители» посвящена простым современным старообрядцам. Она стала возможна за счёт победы проекта автономной некоммерческой организации «Сфера» (Йошкар-Ола) в конкурсе Фонда президентских грантов. Непосредственным же организатором выставки выступила община Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) г.Кирова, откуда экспозиция и приехала в столицу Коми.

Проект выставки приурочен к отмечаемому в 2020 году 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. В сыктывкарской экспозиции представлено 36 работ двух фотографов из Кирова – Сергея Тригубенко и Евгения Туманова.

– Интересно, что оба даже не только не старообрядцы, но вообще не воцерковлённые люди, – рассказал «Красному знамени» настоятель кировского старообрядческого храма во имя святителя Николы о.Герман (Чунин). – Но стоило им один раз соприкоснуться с жизнью нашей общины и посетить Великорецкий крестный ход (в РПСЦ проходит с 9 по 13 августа – прим.авт.), как они сами втянулись в свою работу. Она длится уже 13 лет.

К сожалению, сами авторы прибыть на открытие выставки не смогли, но на нём были зачитаны их приветствия. «Во время съёмки я, вглядываясь в лица нынешних старообрядцев, осознавал: нет, не напрасен был подвиг Аввакума, жива истинная вера, трепетно пронесённая через века в день нынешний, – написал Сергей Тригубенко. – И как важно и сегодня продолжать пробиваться через шелуху современных аморфных стереотипов – в этом цель нашей работы».

«Прошло более века с тех пор, когда знаменитый русский фотохудожник Максим Дмитриев на рубеже XIX и XX веков создал для современников и потомков ныне широко известную и любимую зрителем серию портретов старообрядцев тогдашней Нижегородской губернии, – пишет Евгений Туманов. – Современные фотохудожники, благодаря развитию фототехники, получили возможность не ограничиваться постановочно-протокольными сюжетами… В представленных на выставке фотографиях отражена попытка… раскрыть и явить зрителю образ современного старообрядчества средствами фотоискусства».

– От этих работ веет теплом и добротой, – отметила в ходе открытия заместитель главы администрации Сыктывкара Елена Семейкина. – И очень полезно, что выставка открылась именно в Школе искусств, преподавателям и ученикам которой есть чему здесь поучиться.

– Спасибо устроителям, что обратились именно к нам! – поблагодарила директор школы Валентина Братусь.

***

Фотовыставка «Хранители» будет работать до 12 сентября 2020 года. Адрес Школы искусств: Сыктывкар, ул.Димитрова, 1/3.

ВИДЕО:

Поделиться в соцсетях













8 Поделились



