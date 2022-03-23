Ставки сделаны

Из песни слов не выкинешь: «А может, не было войны, и людям все это приснилось?»

С утра терзали сомнения. Но уже к вечеру нам четко, от трех до пятнадцати лет, объяснили: не беспокойтесь, граждане, нет никакой войны.

Это общевойсковая гуманитарная операция. В интересах мира и окончательной дружбы между народами. Точнее, не между, а внутри – мы ведь один народ. Хотя не все внутри это понимают, многие спрятались.

А ведь хорошо зашли, по-соседски. И говорим: «Братья, не сидите в подвалах! Выходите с цветами, с поднятыми руками. Для этого созданы широкие гуманитарные коридоры. По ним можно безопасно уйти от бандеровцев».

Конвой не стреляет без предупреждения. Потому что конвой у нас тоже гуманитарный: соль, керосин, сухие пайки. У самих с провизией напряженка, но щедро делимся. Последнюю рубаху готовы снять, не побрезгуйте.

Миссия доброй воли идет по плану. Вежливые танки в голой степи, аккуратные самолеты в чистом небе. И корабли следуют верным курсом, куда их, собственно, и послали.

Есть первые результаты. Пятую колонну уже разгромили, осталось всего четыре. Три миллиона беженцев удалось спасти от украинских нацистов. Надо спасти еще 37 миллионов, которых держит в заложниках шайка отпетых наркоманов.

Как говорится, наше дело правое, ни пяди чужой земли. Будем и дальше бороться за мир со всем миром. Мы пройдем этот славный путь до конца, и он уже близок.

Нет, не мы ее развязали. Это весь остальной мир затеял войну – экономическую. Отечество в опасности, включая легкую и пищевую промышленность, а также тяжелое машиностроение. Опять нужна индустриализация всей страны. Пора задуматься и о возрождении колхозов. Многое приходится начинать с нуля, но мы справимся.

Паника неуместна. Беженцев из запрещенных социальных сетей просят не беспокоиться. «ВКонтакте» – тоже хорошее место для селфи с кошечками.

Наш ответ – импортозамещение. Заместить все товары в отдельно взятой стране – задача трудная, лишения неизбежны. Но это все-таки гораздо проще, чем заместить одного пожилого человека. Заменить его некем, да и не хочется. Иначе не будет стабильности, которой мы все дорожим.

А санкции в принципе не страшны. От них отвлекают мысли о грядущем Апокалипсисе. На фоне конца света меркнут остальные угрозы. Гречку на небо с собой не возьмешь, с мешком сахара в рай не сунешься – апостол Петр не пропустит.

Ставки нынче серьезные: либо парад, либо пропал. Лично я выбираю первое – если не на Крещатике, то хотя бы на Красной площади.

Есть надежда и на третий парад – небесный. Пройти победным маршем под трубы архангелов – очень почетно. «И в том строю есть промежуток малый», но место найдется каждому. Хотя такая возможность пока не доказана. Еще не факт, что в загробных кущах нас встретят с литаврами. Как шутят японцы: «Не всякий самурай попадает в рай».

Впрочем, любые шутки сейчас неуместны. Время настолько суровое, что даже юмор висельника уже не катит. Ведь никогда прежде синоптики не говорили: вслед за весной может немедленно наступить зима, причем ядерная. И никакие запасы продуктов на антресолях тогда не помогут.

Ясно только одно: если не победим мы, то победят враги. А это горько, обидно, позора не оберешься.

Не для того Россия двадцать лет поднималась с колен, чтобы за один день рухнуть на четвереньки. Существовать в такой позе, конечно, можно, но это очень противно.

Теперь у нас одна дорога – к славе. И если мы проиграем, то зачем тогда жить?



