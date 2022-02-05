Когда начнется война?

Целый месяц по городу ходили мрачные слухи. Хорошо, что мы далеко, но и нас касается. Ведь пипец он и в Сыктывкаре пипец. В смысле – Апокалипсис. То есть конец этого света без твердой гарантии на другой.

Все эти дни телевизор было страшно включать: сплошная геополитика. Вплоть до прогноза погоды. Даже циклон – и тот враждебный, северо-атлантический. Мол, движется на нас с Запада и скоро накроет. Возможны осадки в виде радиоактивной пыли.

Обыватели возбудились, в городской поликлинике замечены всплески патриотизма. Больные легкой и средней тяжести с надеждой спрашивали друг друга: «Когда?»

Вопрос отнюдь не праздный. Это важно – от чего пропадать: в одиночку от ковида или всем вместе от яркой последней вспышки. Как говорится, на миру и смерть красна.

Общее мнение: не сегодня, так завтра. Если не в понедельник, то в среду. Не в пятницу же войну начинать? – это глупо.

В принципе все готово. Эшелоны движутся, армия на маневрах. Правда, стрельбы пока учебные. Говорят, что краснознаменную боевого ордена N-скую дивизию уже видели на границе. И Генштаб третьи сутки не спит – размышляет над картами. Да и макароны подорожали, а это верный признак.

Лишь одна бабуля оказалась не в курсе: «Какая война, с кем? Опять с немцами?»

«Причем тут немцы? – удивилась ковидная очередь. – Немцы – народ мирный, газ покупают».

С Украиной, конечно! Бить соседей – это по-нашему. Они удобны тем, что всегда под рукой и во всем виноваты. А уж хохлы-то – особенно. Недовольны, что Крым у них отобрали. И главное, русских не любят.

Интересно узнать: а кто нас вообще любит?

Тоже верно. Но тут дело принципа: НАТО, Америка, ультиматум…

«Есть там у них такой Блиндер, вернее – Блинкер…»

«Блинкин!» – вспомнил кто-то. И очередь понимающе усмехнулась: одна фамилия чего стоит!

Говорят, что Блинкин уперся рогом – и ни в какую. И за это, мол, придется «отпендюрить»…

Кого? Блинкина, Америку? К сожалению, нет. Даже пациенты городской поликлиники № 3 на этом пока не настаивают. Штаты слишком далеко, да и по деньгам не потянем. А вот Украина – подходит, в самый раз. Она еще и за Мазепу ответит!

– А ты чего молчишь-то, земеля? – вдруг спросил меня доходяга с костылем. – Может, «укропам» сочувствуешь? Говори прямо, здесь все свои. Кроме тебя, очкарик!

На эту явную грубость я, как водится, промолчал. Спорить с больными глупо. А с заразными – еще и опасно. Тут и маска защитная не поможет. И вообще, я в политику не лезу – не моего ума дело.

Лично я не готов к войне ни в понедельник, ни в пятницу. У меня нет запасов провизии и какой-либо мотивации начинать военные действия. Мой моральный дух оставляет желать лучшего, и я не собираюсь в этом участвовать ни на чьей стороне. Будучи хроническим пацифистом, предупреждаю заранее: на мою поддержку можете не рассчитывать!

Если честно, с детства меня восхищает гоголевское: «Звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре!» И вообще, мне в целом нравится Украина – и тихие ночи ее, и галушки с пампушками, и гарны девицы, и горилка с изюмом и «прочими вытребеньками». Очень душевная страна, когда-то я там бывал. Более того, до сих пор имею родственников за границей – тетку в Виннице, троюродного племянника в Мариуполе. Конечно, седьмая вода на киселе, но я о них помню.

И мне не совсем понятно, что значит – «отпендюрить»? Это в каком смысле? Хотите стрельнуть из пушки по Мариуполю? Ударить ракетой по Виннице? А если нечаянно в мою тетушку попадете?

Это же бред! Как такое можно всерьез обсуждать?

Я не хотел бы однажды проснуться под старую военную песню: «Киев бомбили, нам объявили…» и узнать, что на сей раз это были не самолеты «Люфтваффе»…

***

Хотя с другой стороны… А вдруг они первыми нападут? Тут ведь как: либо мы, либо подлый агрессор.

Что если коварные «укропы» захватят радиостанцию в городе Рыльске и оттуда объявят: идем танками на Ростов?! Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы какие-то не наши бомбили Воронеж! Это же будет полный кошмар, если в Новороссийске снова высадится десант, а Севастополь в третий раз станет городом-героем!

Конечно, нельзя умолять противника ни о чем. Но и умалять его тоже не стоит. Ведь по другую сторону есть свой Генштаб – и чего-то он замышляет. Наверняка нехорошее…

Я как представил – мне дурно стало. Нет, думаю, уж лучше мы – к вам. На рассвете, без приглашения. Как говорится, своя рубашка ближе чужой вышиванки. Это как в любой драке: кто не ударил первым, тот опоздал.

Поэтому я очень обрадовался, узнав, что, кажется, пронесло. И наш бронепоезд опять на запасном пути.

Ничто так не бодрит, как известие, что тревога ложная, маневры учебные, а стрельбы тренировочные.

Угроза войны вроде бы отодвинулась. Военный поход откладывается. А сверху говорят, что планов таких не было и в голове не держали…

В общем, получилось как в том анекдоте: «Ша, ребята, уже никто никуда не идет…»

Очередь в поликлинике от этого, конечно, не рассосалась, но больные перестали возбужденно спрашивать: «Когда?» Пациенты успокоились, мирно ругаются между собой, но в целом ведут себя тихо, и каждый теперь – сам по себе.

Значит, будем и дальше молча страдать, болеть и умирать в одиночку.

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