ПРОТРЁМ ОЧКИ № 3-2021 (ВИДЕО)

Я снова вынужден просить у вас прощения за то, что событие, которое лежит в корне того, о чём вы вам хотим сейчас рассказать, строго говоря, произошло не за последние семь дней. Оно произошло 25 мая. А вот в паблик (я снова вынужден употребить это странное слово) оно попало 29 мая, когда из следственных органов пришло сообщение, что из Екатеринбурга этапирован задержанный в тамошнем аэропорту политтехнолог Максим Минеев.

Это имя вряд ли что-то скажет слишком широкой аудитории, но вот тем, кто следил за политикой времён Сергея Гапликова, это имя много что скажет. Это – ведущий политтехнолог при его администрации. Ему вменяют очень «популярную» среди, как правило, предпринимателей ч.4 ст.159 УК «Мошенничество в особо крупных размерах». Вроде бы, по неофициальным источникам, его обвиняют в нецелевом расходовании средств, которые собирались среди крупных компаний и предпринимателей то ли на празднование 100-летия Республики Коми, то ли (что, скорее, вернее) на обеспечение голосования по поправкам в Конституцию РФ. Которое, как мы помним, было в прошлом году.

Это беспрецедентно? Да, для политтехнологов это беспрецедентно! Как правило, людей такого калибра не трогают – трогают организаторов, а уж пианист играет, как умеет, зачем в него стрелять? Тем не менее, сам прецедент случался, хотя и не был отражён широко. Если мы помним. В своё время против бывшего мэра Сыктывкара Романа Зенищева было возбуждено уголовное дело. И вот в январе 2016 года он дал большое интервью изданию «Красное знамя», где фигурировала взятка одного из предпринимателей. Следствием она была истолкована именно как взятка – 12 млн.рублей, – но в деле, с которым я имел честь знакомиться, фигурируют другие цифры, которые достигают 60 млн.рублей, причём наличными, причём ими распоряжается, как это следует из материалов уголовного дела, бывший заместитель Главы Республики Коми Алексей Чернов, как известно – продолжающий отбывать наказание фигурант «дела Гайзера».

Так вот, в подписном листе, который также присутствует, вшит в дело, фигурируют, например, такие фамилии: Дегтярёв, Волосковы, Веселов, Чернов, Забровский, Осадчий, сам Зенищев и его тогдашний зам Лученков. Суммы – от миллиона до 12 млн., и все они на что-то подписываются, а раз подписываются, все они эти деньги сдают. А фамилии сыктывкарцам очень много что говорят: это видные предприниматели, одни из самых крупных, по крайней мере, в масштабах Сыктывкара.

Это 2007 год, подготовка к выборам в Государственную Думу, стимул для явки на которые назывался тогда лотереей «Попади в десяточку», а если мы помним, в этой лотерее разыгрывались и машины, и снегоходы, и сотовые телефоны, и даже квартиры, из-за которых потом возникали скандалы. Курировал сбор денег на подготовку к этим выборам человек в администрации Главы (тогда, правда, В.А.Торлопова), который точно так же отвечал за пиар и предвыборные технологии. Так что, в общем, ничего под Луной не ново, как известно.

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