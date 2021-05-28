ПРОТРЁМ ОЧКИ № 2-2021 (ВИДЕО)

Вы скажете, что, если никакой истребитель на аэродром в Воркуте никакого самолёта не сажал, то о чём и говорить? Всё остальное – довольно пресное… нет, совсем не так! Было событие на этой неделе, которое вышло даже на федеральный уровень. И, вы не поверите, оно снова связано с Колвой.



Для начала – небольшая цитата: «Мы гордимся, что наше поселение так называется. Нигде такого весёлого названия больше нет. Люди говорят, что на церемонию вручения кубка ожидают президента России, чтобы он вручил награду лично». Я цитирую по агентству «РИА Новости» руководителя села Мутный Материк города Усинска Константина Канева. И вы не поверите, но «президент» в село Мутный Материк приехал!

«Для вас я – Путин», – сказал Владимир Уйба жителям села, намекнувшим было на возможность пожаловаться Президенту.

Само событие, правда, относится к 17 мая, как бы формально не к прошедшей неделе. Но в паблик, то есть в информационные сети, оно попало 24-го, то есть в понедельник. И именно эта запись, а не само событие, не сам приезд Главы Коми в Мутный Материк, стало хитом недели, выйдя, ка я уже сказал, и на высочайший официальный, в виде пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, и на народный уровень – в виде передачи Ивана Урганта «Вечерний Ургант».

Пескову пришлось комментировать Главу Коми второй раз за неполный месяц. Песков вообще превратился в последнее время в Сергея Ястржембского – пресс-секретаря при позднем Борисе Ельцине. Но одно дело – комментировать Президента, разъяснять, что он имел в виду, и совсем другое дело – губернатора какого-либо региона, причём не Москвы – Сергея Собянина – или Чечни – Рамзана Кадырова, – что иногда случается делать тому же Пескову, и это объяснимо, – а губернатора Республики Коми. А это регион удалённый во всём, в том числе и информационном смысле.

Я думаю, что ни Песков, ни тем более сам Президент на такое, что называется, не подписывались. И если уж кто-то может говорить о себе «Я – Путин», так это как раз сам Песков, ибо он является его фактическим ртом. Так что это вышло и выходит уже чересчур. И есть мнение, что в Москве сделают уже соответствующие политические выводы.

Какие? Отставка? Нет, это вряд ли. Досрочной отставки не будет, потому что В.В.Путин не любит признавать своих кадровых ошибок и, по крайней мере, в обозримой перспективе не признает её.

Это может случиться через один, максимум два года, если будет соответствующий тихий информационный фон, без вот этого скандального шлейфа.

И уж точно чего не будет – это второго срока, о желании пойти на который Владимир Уйба заявил ещё год назад.

И встаёт вопрос о региональном списке «Единой России», на который наметили как раз Главу Коми. Я думаю, что политтехнологи очень ошибаются, делая такой выбор, потому что блатная манера общения и такое, скажем так осторожно, высокомерие в виде последнего высказывания в Мутном Материке – они контрпродуктивны. В конце концов, большинство избирателей в Республике Коми в составе Российской Федерации – это не те же избиратели, что в Коми АССР в составе СССР. Да и вообще: заключённые у нас в стране лишены активного избирательного права.

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