ПРОТРЁМ ОЧКИ № 1-2021 (ВИДЕО)

Мы соскучились по вам, будем надеяться, что и вы соскучились по нам. И мы снова возвращаемся к еженедельному обзору самых главных и интересных событий.

И событие, к которому мы хотим привлечь внимание на этой неделе, произошло, конечно, не на этой неделе, но по своему резонансу оно продолжает оказывать существенное воздействие на умы, сердца и настроение людей. Речь идёт, естественно, о нефтеразливе на Колве. В данном случае я хотел бы обратить ваше внимание на две составляющие, два, если угодно, эха от этого инцидента. И первый носит информационный характер. Я хотел бы обратить ваше внимание на событие понедельника, когда в половине первого дня министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Алексей Кузнецов заявил:

– В течение недели в Усинске планируют снять режим ЧС. За это же время – окончательно убрать последствия утечки нефтесодержащей жидкости с водных объектов.

Такой оптимизм не мог не радовать… до 16:40. В 16:40 – официальное сообщение: «Три района в связи с аварией на внутрипромысловом нефтепроводе и попаданием нефтесодержащей жидкости в водные объекты будут подвержены режиму чрезвычайной ситуации». И, помимо Усинска и прилегающих к нему сёл, это, конечно же, Ижемский и Усть-Цилемский районы. И вот тут уже не министр – соответствующее постановление подписал сам Глава Коми Владимир Уйба.

Вот, собственно, и всё. Но каждому человеку полезно всегда проанализировать, каким бывает информационное воздействие на него в течение буквально нескольких часов. Это полезно помнить, чтобы потом делать соответствующие выводы относительно заявлений официальных лиц.

А второе событие – оно формально никак не связано с событиями на Колве. Но: вчера, 20 мая, в четверг, официально заявлено, что воркутинский «Водоканал» не может гарантировать бесперебойного снабжения и надёжной работы своих подразделений по обеспечению города Воркуты водой. Здесь никакого нефтеразлива или, паче чаяния, углеразлива, конечно, не произошло. Дело всего лишь в банкротном состояниии «Водоканала» Воркуты, долги которого, кажется, превышают 700 миллионов рублей. Но: если вы помните (а вы это тоже наверняка отслеживаете в связи с Колвой), возникает естественный вопрос о качестве водоснабжения того же Усинска и тех попечорских районов?

Самое интересное, что, в отличие от Воркуты, усинские сёла находятся в более выгодном положении. Они получают воду из артезианских скважин, что само по себе гораздо гарантированнее с точки зрения качества воды. В Воркуте, между прочим, проживает 53 тысячи человек. В совокупности в Ижемском, Усть-Цилемском районах и Усинске проживают 65 тысяч человек. Но: они рассеяны по большой территории, и им объективно легче эту воду получать. Но если такой город, как Воркута, останется без воды, я думаю, последствия понятны.

Будем надеяться, что этого как раз не произойдёт.

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