Лети с приветом!

«Майя, привет! Верь в мечты и тогда они поверят в тебя! Удачи тебе, больших успехов и побед!» – читаю я в открытках из разных городов России, которые мне присылают по почте. Да-да, именно по почте, а не в социальных сетях. Для молодежи это очень непривычно и странно, ведь все привыкли отправлять друзьям сообщения по интернету.

Дело в том, что вот уже почти год, как я присоединилась к движению посткроссеров. У меня даже появился новый альбом, куда я вкладываю открытки моих новых друзей по переписке. Иногда так здорово открыть альбом, перечитать послания и рассмотреть иллюстрации на открытках, а они все разные, от видов городов до уникальных открыток Артека, которые есть только у артековцев.

Сейчас, когда все общаются в соцсетях, ценность бумажных открыток и писем снова растет. Ведь многие даже не знают, как правильно писать адрес на бумажном конверте. Движения посткроссеров набирают популярность.

Как я пришла в посткроссинг? А все началось с «Артека». В Артеке есть своя почта. Именно в Артеке существует посткроссинг между артековцами разных лагерей и отрядов, мы отправляли друг другу открытки, порой даже не зная друг друга. Эта переписка осталась и тогда, когда мы все вернулись домой. Образовались беседы и группы в соцсетях, к нам постепенно добавились артековцы разных лет и вот уже много разных писем и открыток летят по всей России каждый месяц. Мы все вместе выбираем тему посланий, это может быть Новый год или кошки, города, да все что угодно. Причем, отправляю я открытки одним ребятам, а получаю совсем от других. Распределением адресов занимается лидер-организатор-доброволец, который тасует адреса наугад и распределяет каждому.

Сначала мы просто покупали открытки на выбранную тему, приклеивали к ним марки и отправляли друг другу. Но теперь мы вкладываем в конверты, которые стали украшать каждый по своему вкусу, не только открытки, но и наклейки, календарики, закладки, загадки, ребусы, магниты и много чего еще. Последний раз мне, помимо открыток и наклеек, прислали даже жвачку и очень оригинальную скрепку. Все очень стараются. Такая радость получать эти пухлые конверты и открывать их в предвкушении!

Под Новый год мы с ребятами сыграли в «Почтовый сундучок». Сундучок проехал по многим городам России. Каждый, кому пришел сундучок-посылка, брал понравившиеся оттуда подарки и обязательно вкладывал свои. Чего там только не было – открытки, ручки, шоколадки, даже конфеты из водорослей! Два месяца гулял наш сундучок по России. Побывал в Оренбурге, Великом Новгороде, Москве, Казани, Нижнем Новгороде и, конечно, Санкт-Петербурге, а потом вернулся к первому отправителю. Все вместе мы следили по почтовому треку за путешествием нашего сундучка.

Сейчас у нас в процессе игра «Открытка-путешественница». По городам летит конверт с десятью открытками (по количеству участников), на каждой открытке копятся марки на определенную тематику, кто какую выбрал. Я, например, выбрала тему «Города». Я получаю конверт, в нем открытки, на каждую из них я клею еще по одной марке от себя, вкладываю свою открытку и отправляю дальше, новому получателю из списка. Когда конверт побывает у всех, он по кругу снова вернется ко мне, и я заберу из него свою открытку, а на ней будет уже десять марок с разными городами России.

Многие из артековцев развивают свое хобби. Так, в ноябре они отправили письма зимним волшебникам в разные страны и города : Матушке Зиме, белорусскому Деду Морозу, Снегурочке в Кострому, Йоулупукки в Лапландию, Пер-Ноэлю в Париж. А затем получили от них ответные послания.

Еще один приятный момент – наша беседа в соцсети. Когда кому-то приходит письмо, он выкладывает отчет, содержимое конверта, в сетевую беседу. Очень здорово увидеть, что открытка с Петром I или Дворцовым мостом (достопримечательность нашего города) долетела до адресата.

Вы только представьте: открываете почтовый ящик – там не счета за коммунальные услуги, а письмо! Никто, наверно, уже давно из почтовых ящиков не доставал ничего, кроме коммуналки. Только наши родители еще помнят, как трепещет в груди, когда берешь из ящика письмо от друга или родственника. А самое приятное – когда тебе приходит письмо не от того человека, которому дали твой адрес, а «вне круга», просто ответ на одно из твоих посланий.

Пишите письма, друзья! Это круто!

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