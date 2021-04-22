Танцы без сабель, но с лентами

Женская сборная России по футболу, сыграв 13 апреля вничью с португалками, вышла в финал чемпионата Европы. Специалисты высоко оценивают шансы наших футболисток на ЧЕ, который пройдет летом 2022 года.

Да и в целом женский спорт в России сейчас на таком подъёме, что неизвестно, где остановится. Этого, похоже, не знает и писатель Владимир Сумароков, который, тем не менее, решил поразмышлять на “гендерную тему“.

Неприятно валяться в чужих ногах. Это морально тяжело. Особенно, если ноги кривые, волосатые, предположительно – мужские.

Уж так устроен мир: кто сверху – всегда прав. И ликует, гордо упираясь коленом в чужую грудь. Наверху – всегда животная радость, победный хохот, ароматы роз и лавровых венков. Снизу – запах поражения, неприличные звуки, глухие вопли и хруст костей.

Да, мир жесток, кругом насилие, унижение стало нормой. В принципе мы уже привыкли. Но зачем эту норму демонстрировать еще и по спортивным каналам под видом вольной борьбы?

Вот два потных мужика корячатся в немыслимых позах. Топчутся по ковру, хватая друг друга за скользкие ляжки. Цепляют за щиколотки, совершают нырки и подсечки. Потом оба валятся, как подкошенные, чтобы затихнуть в партере.

А эта мясорубка на ринге? К третьему раунду на двоих пять сотрясений мозговых жидкостей. И лишь один на двоих – глаз: остальные подбиты, залиты кровью. Парни уже ничего не видят, лишь вмертвую обнимаются, дабы не рухнуть. Но вместо того, чтобы вызвать санитаров с носилками, арбитр делает бойцам замечание за пассивность.

Все это крайне неэстетично. Добрая публика устала от брутального гладиаторства и жестоких ристалищ. Особенно в нашей стране, где силовики в последнее время совсем распоясались. Сейчас нужны новые, более гуманные виды спорта. Пусть нам показывают не грязное регби, а, например, мужское синхронное плавание. Вместо греко-римской борьбы – произвольные упражнения юношей на пилоне. Бокс и бои без правил следует заменить на аэробику и пилатес. Силовое троеборье – на марафон по скаканию на скакалке среди парней призывного возраста.

В спорте надо вообще запретить силовые приемы. Отобрать у спортсменов биты и бутсы с шипами. У хоккеистов изъять травмоопасные шайбы и клюшки. Раздать им специальные щеточки для натирания льда, и пусть они аккуратно пускают камешки в «домик». Заодно расширится география этой странной шотландской игры. И тогда наконец заблистает на льду мужская сборная Дагестана по керлингу.

Некрасивые схватки на коврах и татами пора заменить на мужскую художественную гимнастику. Чтобы мирные народы Кавказа стоя аплодировали земляку, когда телекомментатор объявит: «С булавами и лентами выступает заслуженный мастер спорта Нурмухамед Багомедов!»

Зря вы брезгливо морщитесь и говорите, что – неестественно. А разве, к примеру, женский культуризм – это естественно? Не говоря уж про дамский бокс или тот удивительный футбол, когда на стадион выходят 22 девушки без юбок, в одних трусах, и мечутся туда-сюда по газону.

А женское любительское сумо? Зрелище действительно на любителя. Кстати, Япония, где полные женщины большая редкость, не может похвастаться успехами в этом виде спорта. Японские профессионалы вообще в шоке: «Сумо сошли? Откуда вы взяли такое количество толстых баб, а главное, зачем их показывать?» Но это в них говорит зависть или того хуже – ревность…

Сегодня различия между полами стираются на глазах. И наступит момент, когда условные женщины станут биться на ринге с условными мужчинами. Тем более что в реальной жизни это уже давно происходит.

Поэтому грозные сумоистки имеют такое же право сорвать аплодисменты болельщиков, как и нежные художественные гимнасты.

Освоение мужчинами женских видов спорта будет способствовать укреплению мира и дружбы между полами, что вполне соответствует духу времени.

Если уж добиваться в спорте гендерной справедливости, надо идти до конца. Причем независимо от его наличия и размеров.

Поделиться в соцсетях













2 Поделились



