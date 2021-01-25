Шесть новых признаков от Навального

Минувшая суббота выдалась в Сыктывкаре довольно холодной (доходило до – 22 градусов), однако же погода не помешала состояться акции протеста. И акция эта имела несколько новых интересных признаков.

Во-первых, она была несанкционированной. Это в новейшей, постсоветской, истории Коми не ново, мелкие неразрешённые акции происходят не так уж и редко, но мало кто их замечает. Самая крупная, вероятно, случилась 10 декабря 2011 года, когда на внезапно отключённую от света Театральную площадь столицы республики вышло не менее 1000 человек, протестуя против фальсификаций на выборах в Государственную Думу. Ту акцию разогнал ОМОН, было задержано несколько десятков человек (в том числе автор этих строк), и Сыктывкар попал в число городов с наибольшими и грубейшими полицейскими репрессиями.

Однако субботняя акция – и это во-вторых – отличилась предельно корректным поведением полиции. Никакой ОМОН задействован не был, патрули, конечно, внимательно наблюдали за протестующими, но по крайней мере в ходе собрания на той же Театральной, прогулок между ней, Стефановской площадью и администрацией города никто никого не задерживал. Единичные задержания были до и после акции.

В-третьих, невооружённому глазу был виден, мягко говоря, не самый почтенный возраст участников. Конечно, там были люди и старше 50 лет, и иной раз значительно старше, многие ходят на подобные мероприятия уже не один десяток лет. Однако явное большинство составляли студенты и даже школьники, и никакие шапки, капюшоны, шарфы и маски не способны были это скрыть (тем более что наиболее отчаянные из них были без масок, шарфов и шапок).

Последнее обстоятельство – вероятно, самое важное. Как известно, в продолжение нескольких дней до акции по учебным заведениям и родителям началась рассылка предупреждений о недопустимости участия в ней школьников. Многие из этих заведений вернули своих учащихся с дистанционного обучения на обычный формат, очень многие сдвинули расписание уроков таким образом, чтобы перекрыть время акции.

В результате о ней узнали даже те, кто до сей поры ничем таким не интересовался. И далее сработал естественный для этих возрастов эффект сопротивления. В условиях 2021 года, когда социальными сетями и мессенджерами опутан весь мир, а мир молодой – сугубо, сопротивление этому массовому созыву было обречено на провал. Мухобойка Роскомнадзора, как показала практика, малоэффективна, а хозяева сетей и мессенджеров – люди вольные: захотят – отключат кому надо, хоть президенту США, захотят – не отключат (а А.А.Навальному, конечно же, не отключат). Хоть вводи чрезвычайное положение с комендантским часом.

Но здесь важно и иное: ширящаяся политизация молодёжи. О необходимости повышения её политической сознательности регулярно произносит мантры та же «Единая Россия» и периодически устраивает соответствующие мероприятия. Что ж, если не сознательность, то по крайней мере интерес к политике у наших юных сограждан действительно растёт. Качество и формы этого интереса – отдельный разговор.

В-четвёртых: у субботней акции не было лидеров. По крайней мере, видимых. Появившийся в сентябре прошлого года телеграм-канал KOMI NEXT и близко не выполнял координационные функции своего белорусского почти тёзки, как правило, просто пылесося другие источники постфактум. Собравшиеся интуитивно следовали за флагами, но сами держатели этих флагов – российского, двух коми и одного комсомольского – не предпринимали во время акции никаких действий, которые могли бы быть истолкованы как руководство собравшимися (двух держателей – Григория Каблиса и Владимира Толченникова – задержали уже после акции и выписали последнему штраф в 10 тыс.рублей).

В этом, кстати, и состоит разница между субботней межрегиональной несанкционированной акцией и украинским Евромайданом-2013-2014 (на пример которого также начали накануне намекать в сетях). Украинцы, ревностно следящие за тем, «а шо там у кацапов?», презрительно отзываются о беспомощности русских протестующих: и ходят-де туда-сюда как стадо баранов, и отбить никого у полицейских не могут и т.п.

Вспомним Майдан и спроецируем его на РК. Уже вечером 21 ноября 2013 года на нём появились лидеры ведущих оппозиционных, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПАРЛАМЕНТЕ, партий – «Батькивщины» А.П.Яценюк, УДАРа В.В.Кличко и «Свободы» О.Я.Тягнибок. 24 ноября на Майдане Незалежности уже была установлена огромная трибуна, с которой, собственно, в дальнейшем и производилось публичное руководство действиями майдановцев.

В применении к Сыктывкару это должно было бы выглядеть так: толпа заходит на Стефановскую площадь, на трибуне появляются Олег Михайлов и… и кто ещё? Кого ещё в нынешнем Государственном Совете можно назвать настоящей оппозицией? Лидера фракции «Справедливой России» Татьяну Саладину. Ну допустим. Итак – Михайлов и Саладина начинают большой, непрекращающийся митинг, фактически руководя им. Представили?..

И вот тут – в-пятых: никого из лидеров КПРФ в субботу на акции протеста не было. Ибо старшие товарищи из ЦК партии категорически не советовали принимать в ней участие. С точки зрения текущей политической работы – совершенно правильно: если харизму и технологии Навального соединить с действительно серьёзным оппозиционным весом КПРФ как партии, вот тогда о чём-то майданоподобном можно было бы говорить.

Но для руководства КПРФ это решительно неприемлемо, даже в сугубо политическом смысле (получится работа персонально на Навального). Но и в идеологическом тоже. Навальный позиционируется в общественном пространстве как «либерал» и «западник», хотя уже странно, на мой взгляд, не видеть в нём откровенного популиста, удачно перекрасившего ельцинские лозунги «борьбы с привилегиями» периода 1988-1990 годов в антикоррупционные, весьма близкие к тем, под какими в 1994 году президентом Белоруссии был избран А.Г.Лукашенко.

Наконец, в-шестых. Вдохновлённые борьбой за Шиес в 2019 году, люди просто соскучились по таким массовым акциям. Навальный предоставил им возможность чуть-чуть развлечься. Я не боюсь таких слов, потому что общественная активность – это тоже один из видов развлечений. Просто она ещё и бывает полезна окружающим нас людям.

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