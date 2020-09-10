Адрес отравителя

А никто особо и не скрывает. Обратный адрес указан крупно, печатными буквами. Это послание граду и миру: «Так будет с каждым, кто покусится».

Шпионы, предатели, диссиденты – все умрут в страшных судорогах в результате нарушения обмена веществ. Таков неумолимый закон возмездия. Остальное – дело техники…

Это может быть, например, обычная посылка. Получите на почте и распишитесь. Ручка на шнурке отравлена. Как и другие ручки, в радиусе пяти километров – от гостиницы до аэропорта. Дверь, чемодан, такси – все обработано спецраствором. Коврик у порога, пульт телевизора, пластиковый стаканчик – в нашей работе мелочей не бывает.

Сложная операция, химически безупречная. Маленькая кисточка, крошечный пузырек. Тут важно соблюдать концентрацию. Это вам не шпалы пропитывать.

У нас сегодня такие лаборатории, что не обязательно взрывать самолет. Достаточно смазать подлокотники кресел. Из гуманности – только нечетный ряд. Ремень безопасности – тонким слоем. Ободок иллюминатора – нежным акварельным мазком. Заодно, для подстраховки, и кнопочку вызова стюардессы. Если что, она прибежит, сделает контрольный укол.

Вроде ничего не забыли. Но дальше – цепь роковых случайностей. Летчик неожиданно посадил самолет – мастерски, с полными баками. «Скорую» обычно не дождешься, а тут примчалась как угорелая. В бригаде медиков – ни одного нашего. Все штатские, и не в курсе правильного диагноза. К тому же, как на грех, у врача оказалась ампула с атропином, а в больнице – исправный аппарат ИВЛ. И даже правильно подключили, ничего не напутав.

В общем, пока разобрались, эскулапы успели сделать все, что могли. А наша медицина, как выяснилось, еще способна на многое.

Шеф тоже изумился. Позвонил, отчитал: «Как же вы допустили, ребята, что наш соотечественник, который был у вас в руках, попал немцам в лапы?»

Горький упрек, справедливый. Ведь русские своих не сдают. Даже на лечение. Со времен войны не бывало, чтобы к немцам – живьем…

А что теперь? В Берлине ловить нечего. Это только Штирлиц мог проникнуть в любую вражескую больницу, размахивая «ксивой» от Шелленберга. Показать жетон СД и средь бела дня вывести оттуда радистку вместе с дитем.

Да, Максимыч был не новичок в разведке, знал все входы и выходы из клиники Шарите.

Даже после того, как Исаев это проделал, немцы не смогли его уличить. Старина Мюллер землю рыл, но не нашел доказательств.

А нынче не только немцы – весь мир орет, что мы виноваты.

Мы, разумеется, отрицаем. Но не сам факт отравления, а технические ошибки. Следы после операции, к сожалению, остались. И это, конечно, неприятно. Даже находясь в бессознательном состоянии, этот гаденыш продолжает вредить нашей репутации.

Роковую роль опять сыграл человеческий фактор. Новичков-то у нас полно. А вот Штирлицев не хватает.

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