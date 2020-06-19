Ударим плебисцитом по пандемии!

«Это заговор против республики! Это государственный переворот! – возмущаются либералы. – Конституцию так поправили, что она уже не лезет ни в какие ворота!»

Ну какой же это переворот? Мятежи готовятся втайне, а тут действие разворачивается прямо на наших глазах. Более того, все мы в этом участвуем.

Ежи Лец однажды сказал, что жертвы являются полноправными участниками преступлений. И добавил: «Чем ничтожнее граждане, тем величественнее империя». Но это он погорячился. Лец был злостный шутник, к тому же явный поляк.

На самом деле лучше уж ничтожные граждане, чем ничтожная империя. Хотя вовсе не обязательно именно так ставить вопрос. Как говорил Юлий Цезарь, одно другому не мешает. Поэтому, захватив власть, он даже не распустил сенаторов. Правда, потом это стоило ему жизни.

Народ хочет знать

Для заговора, как минимум, нужны заговорщики. А где вы их видели? Кто-нибудь слышал про секту «Свидетели обнуления» или тайное общество «Анонимные путинисты»?

Все произошло неожиданно, спонтанно. Одинокая женщина, бывшая ткачиха, вдруг вышла на трибуну, как в космос, и честно сказала о наших чаяниях.

Сам народ не всегда знает, чего он хочет. Вернее, знает, но не умеет внятно сформулировать. Поэтому, например, о том, что в стране уже вовсю идет «народная священная война», народу объявляют по радио. Или, как это было в 1812 году, народ узнает об этом из «афишек» московского генерал-губернатора графа Ростопчина.

Сейчас роль ростопчинских «афишек» выполняет телевизор. Благодаря трансляциям из Госдумы мы многое о себе узнаем. И немедленно откликаемся. Так сказать, в едином порыве.

Мы уже давно порывались. Хотели что-то исправить в старенькой Конституции. К ней накопилось немало смутных претензий. Просто мы не могли понять – каких именно. А вот Путин – смог.

Сепаратисты не дремлют

Ну зачем нам, например, местное самоуправление? Ведь миллионы жалоб со всей страны начинаются одинаково: «Уважаемый Владимир Владимирович!» Тут важно, что уважают, а дальше можно не читать – никто в Кремле этого и не делает. Письма тут же отправляют обратно на места. А «места» в России нынче такие, что там никто ничего не решает.

Если местное самоуправление – профанация, значит, следует его совсем упразднить. Легко, с помощью нехитрых поправок в Основной Закон. Так будет честнее и правильнее. Ведь из путинского окна вся Россия видна. «А из нашего окошка – только улица немножко…»

Вообще, с вольницей регионов пора кончать. Их дело платить налоги, качать ресурсы. Молча наполнять казенную лоханку, а не упрекать Москву в жадности (совсем страх потеряли! Попробовали бы они такое сказать ордынскому хану!)

В некоторых регионах в последнее время идет брожение умов. Оживились мелкие краеведы, полоумные общественники и доморощенные публицисты. В соцсетях пишут всякую хрень. Под видом дискуссий на исторические темы чернят наше прошлое. В частности, подвергают сомнению институт опричнины и личные заслуги Ивана Грозного перед Отечеством. Например, его поход против новгородских сепаратистов, а также триумфальное взятие Казани. Кстати, в Татарстане великому государю до сих пор нет ни одного памятника.

Дошло до того, что провинциальная фронда уже высказывает сочувствие агрессору Бонапарту. Причем только за то, что Наполеон сжег Москву. И хотя некоторые историки считают – это дело рук того же графа Ростопчина, заслугу упорно приписывают иностранцу. Наши либералы не умеют ценить соотечественников.

Критические стрелы летят даже в адрес героя оперы «Жизнь за царя». Ивану Сусанину до сих пор не могут простить московского царя – зачем он его спас? Правда, есть версия, что костромской крестьянин вовсе не был отпетым монархистом. Мужик просто заблудился, утопив в болоте и себя, и чужеземцев (тоже, кстати, явных поляков).

Настоящий патриот, если ему предложить выбор между академиком Челомеем и богатырем Челубеем, всегда выберет русского Пересвета. Ибо память героев Куликовской битвы для нас священна. А теперь это будет закреплено и в новой Конституции.

Все войны, которые вела матушка-Россия, следует считать сугубо оборонительными. Только благодаря оборонительным походам Московское княжество превратилось в империю.

А тем историкам, которые думают иначе, следует заткнуться. Ведь распад красной империи начинался в конце 80-х именно с исторических штудий, с гнусных статеек в «Огоньке».

Потом подтянулись безобидные с виду экологи (вроде тех, что засели сегодня на Шиесе). Под видом борьбы за чистые речки они дерзко потребовали от Центра учитывать интересы провинции.

Вслед за «прорабами перестройки» подняли головы и региональные элиты, возжелавшие самостоятельно, не делясь с Москвой, грабить местное население.

Результат был плачевный. Державу – как ветром сдуло. Рухнуло государство трудящихся, оплот мира и демократии.

Вслед за союзными республиками Россию покинула половина евреев и немцев. Тем самым они обескровили отечественную науку, подорвали оборонную промышленность. Дефицит евреев привел к неудачам в космосе, а качество медицины резко упало.

Дабы избежать еще одной геополитической катастрофы, сепаратизм надо давить в зародыше. Для этого необходима самодержавная вертикаль.

Пока еще власть стесняется открыто провозгласить простой и доходчивый лозунг: «Даешь самодержавие!» Все-таки на дворе XXI век, и «цари-горохи» нынче не в тренде. Абсолютная монархия хочет выглядеть современной, продвинутой, конституционной. В конце концов даже Цезарь формально не отменял республику.

Авось пронесет?

Пока Европа боролась с вирусом с помощью жесткого карантина, Россия изобрела свое уникальное средство – плебисцит. Едва о нем объявили, пандемия тут же остановилась, как вкопанная. Вирус трусливо притих, ожидая военного парада и дальнейших распоряжений верховного главнокомандующего.

Тем не менее, цифры заболеваемости пока тревожные. Поэтому всенародное голосование, растянутое на неделю, потребует от нас гражданского мужества, столь характерного для «страны героев». Это как в песне: «Раньше думай о Родине, а потом о себе».

Инструкция очень простая: прийти на участок, перекреститься и смело поставить «галочку». А уж там – что будет. Авось пронесет. Семь бед – один ответ. Один – на 206 поправок.

Бойкотировать голосование – все равно, что игнорировать земное притяжение. Сколько ни прыгай – шлепнешься обратно. С центробежными силами не поспоришь.

Прятаться бесполезно. От плебисцита не защитят ни маска, ни антисептик. Даже если какая-нибудь одинокая бабушка или шаткий инвалид, еще не затронутые вирусом, попытаются увильнуть, это тухлый номер. Переходящую красную урну для голосования будут носить по квартирам. Для этого мобильные группы для походов по домам превращают в настоящий «избиркомовский спецназ». В него набирают отчаянных храбрецов, готовых рисковать здоровьем ради того, чтобы никто не избежал демократической процедуры.

В дни голосования никаким спецслужбам, даже если бы они этого захотели, не удастся предотвратить массовые взрывы народного энтузиазма. Ибо когда речь идет о поддержке власти, нас не остановить.

Тем более, и выбора особого нет. Даже во сне невозможно представить ситуацию, чтобы Кремль мог официально признать свое поражение.

Старые грабли

Как гласит народная мудрость, «плетью обуха не перешибешь». И в этой мудрости – вековой опыт наших славных дедов и прадедов, чья память для нас священна и теперь охраняется Конституцией.

Либералы называют нас «терпилами», а на самом деле мы убежденные толстовцы. Исповедуем гуманный принцип «непротивление козлу насилием». Мы, конечно, знаем, что козлов во власти немало. Но ведь и они в хозяйстве нужны, хотя и не дают молока. И относиться к ним следует философски.

Значит, судьба у нас такая – ждать и терпеть.

А с другой стороны, чего ждать? Все заранее известно. И доллар по сто, и обвал осенью. Но даже при полной обреченности важна строгая последовательность: сначала парад, затем плебисцит и только потом – аресты.

Но ведь арестуют не всех, а лишь самых противных. Кто против парада и кто обзывал нашего лидера «Обнуленком». Вот они дорого заплатят – и это правильно! Скоро их самих «обнулят». Нечего было хамить, писать гнусные статейки, корчить из себя умников.

Кстати, один из таких умников недавно заявил: «Я знаю, что будет после 2036 года. Наступит 37-й». Типа я вас предупреждал…

А нас и предупреждать не надо. В первый раз, что ли, наступаем на старые грабли? Народ опытный, тертый.

Мы очень даже в курсе того, зачем Путину плебисцит. Чисто по-человечески его можно понять. В принципе это дело житейское. Тут все просто. Человек взял однажды огромный кредит доверия. Двадцать лет прошло, все сроки истекли. И надо бы отдавать, причем с процентами. Но кто из нас, положа руку на сердце, любит возвращать кредиты? Тем более – безнадежные.

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