Вы уверены, что ваш костюмчик – чище?

Сенаторские мысли о попытке сменить спикера Госсовета Коми

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22:38. 14 мая, 2020  
  
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Фото Виктории Шендриковой

Я принимал участие (не в режиме он-лайн, а лично) в работе последнего заседания текущей сессии Государственного Совета Республики Коми 29 апреля. Впечатление – достаточно неприятное. И вот в силу каких причин.

 

Нынешний состав заканчивает свою работу. Однако, как показала эта сессия, депутаты так и не научились нормально работать. Парламентская деятельность регулируется вполне определёнными правилами. И ответственность на депутатах очень большая. В том числе в части процедур при принятии законодательных актов, процедур, которые сами же парламентарии принимают. К сожалению, часто эти процедуры 29 апреля не исполнялись. Или исполнялись не до конца.

Кто должен быть заинтересован в нормальной работе Госсовета? Вроде бы все депутаты. Всё должно быть по регламенту. Плюс, конечно, тот, кто ведёт сессию, в данном случае председатель Государственного Совета Н.Б.Дорофеева. И, наконец, есть комиссия по регламенту, которая должна блюсти, как ведёт заседание спикер.

Фото группы Государственного Совета РК ВКонтакте

Если смотреть на работу федеральных спикеров, можно увидеть, что в тех или иных ситуациях их первые заместители периодически обращаются к ним, чтобы что-то подсказать. Я сам был первым замом два полных срока. Первые два созыва в Госсовете – просто замом. И независимо от моих личностных взаимоотношений со спикером старался отслеживать, чтобы никаких поползновений на то, что Государственный Совет что-то делает не так, не происходило. Я никогда не видел – не только на этом заседании, но и на других, – чтобы первый вице-спикер вёл словно бы параллельное заседание, как бы смотря исподтишка, всё ли правильно делается. Это всё ж коллективная работа.

Можно говорить много и разное про председателя, в том числе и то, что, мол, он нехорош – это мы сейчас и наблюдаем. Странно, как перед периодом предвыборной работы вдруг все оживились, и каждый претендует на истину в последней инстанции в том, чтобы определить, кто есть кто. Но если вам дорога честь Государственного Совета и вы хотите, чтобы он имел нормальный имидж в глазах жителей Республики Коми, – где эта ваша работа? А если посмотреть на себя? Вы действительно считаете все эти ваши коллективные подписи и действия, да ещё с вбросом в СМИ,  корректными?

Они некорректны ещё и с другой точки зрения. В Госсовете у нас действует партийная система. Депутаты работают в нём, хотя, конечно, состоят и в других общественных движениях. Мы, правда, не очень используем понятие «правящая партия», но всё-таки кто будет спикером, замами и председателями комитетов, определяет большинство.

Фигура спикера согласовывается и контролируется в партии. В случае «Единой России» этот вопрос решает даже не её республиканский политсовет, а федеральный орган. Согласование – там.

Рекомендация партии есть. В соответствии с ней в своё время спикер был избран. И если уж так захотелось его сменить, работать нужно не в обществе, а  для начала в рамках своей партии по той иерархии, которая прописана у неё, договариваться и приходить к согласию

***

При этом я никоим образом не отрицаю право депутатов от других партий или, если они есть, независимых депутатов ставить вопрос об отставке председателя. Но если посмотреть на подписантов известного обращения к врио Главы, сколько там таких? Двое. Все остальные – это «Единая Россия».

***

При любом приезде в республику я встречался с Надеждой Борисовной, а приезжаю я минимум раз в месяц, чаще два. Это были разные встречи. Они были совсем не для того, чтобы просто поздороваться, а касались самых разных вопросов. Прежде всего, конечно, парламентской работы как таковой. Во многих законодательных инициативах, которые шли из Госсовета, прямо прописывалось, что данный законопроект будет представлять в Государственной Думе Марков. И я должен был этим заниматься. Если не разъяснять, то хотя бы присутствовать.

Кроме того, имеются поездки, встречи, личные приёмы, с проблемами районов или конкретного человека. Если была необходимость, я обращался за содействием именно к Надежде Борисовне.

Кроме того, Надежда Борисовна отвечает за работу Общественной приёмной «Единой России». Члены Совета Федерации ведут там свой приём. И, конечно, информация, которая нужна для приемной, в той мере, в которой необходима, всегда обсуждалась с ней.

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Будучи вице-спикером, я работал с тремя спикерами – с В.А.Торлоповым, с М.Д. Истиховской, с И.В.Ковзелем. С И.Е.Кулаковым мы оба были вице-спикерами. Мне посчастливилось работать с фактическим спикером последнего созыва Верховного Совета Ю.А.Спиридоновым. С ним и, не стану умалчивать, с Торлоповым была налажена наиболее конструктивная работа, благо её было очень много в связи с инициативами Комитета возрождения коми народа и в последующем «Коми войтыра», не говоря уже о работе над Конституцией.

Я был свидетелем попытки сместить Спиридонова с его председательского места в связи с известными событиями 1991 года, но всем была понятна мотивация инициаторов тогдашней отставки. Нынешняя мне совершенно непонятна. И я, кажется, догадываюсь, почему это происходит.

Госсовет нынешнего созыва собирался исполнительной властью образца июня-июля 2015 года «под себя». Через четыре года мы видим, что он поменялся более чем наполовину, в нём работают другие люди. И кое-кто, кажется, просто начинает нервничать, уходить-возвращаться, а сейчас вот – попытаться сделать еще и определенную заявку на будущее. Мне, однако, кажется, что те, кто пытаются сейчас заменить де-юре руководство парламента, сами должны совпадать де-юре и де-факто.

В противном случае, когда мы будем слышать заклинание «посмотрите, сколько пятен на платье у нашего спикера!», впору будет задать вопрос: «А ваш-то костюмчик – чище?».

 

Автор – член Совета Федерации от Государственного Совета Республики Коми

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