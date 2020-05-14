Вы уверены, что ваш костюмчик – чище?

Я принимал участие (не в режиме он-лайн, а лично) в работе последнего заседания текущей сессии Государственного Совета Республики Коми 29 апреля. Впечатление – достаточно неприятное. И вот в силу каких причин.

Нынешний состав заканчивает свою работу. Однако, как показала эта сессия, депутаты так и не научились нормально работать. Парламентская деятельность регулируется вполне определёнными правилами. И ответственность на депутатах очень большая. В том числе в части процедур при принятии законодательных актов, процедур, которые сами же парламентарии принимают. К сожалению, часто эти процедуры 29 апреля не исполнялись. Или исполнялись не до конца.

Кто должен быть заинтересован в нормальной работе Госсовета? Вроде бы все депутаты. Всё должно быть по регламенту. Плюс, конечно, тот, кто ведёт сессию, в данном случае председатель Государственного Совета Н.Б.Дорофеева. И, наконец, есть комиссия по регламенту, которая должна блюсти, как ведёт заседание спикер.

Если смотреть на работу федеральных спикеров, можно увидеть, что в тех или иных ситуациях их первые заместители периодически обращаются к ним, чтобы что-то подсказать. Я сам был первым замом два полных срока. Первые два созыва в Госсовете – просто замом. И независимо от моих личностных взаимоотношений со спикером старался отслеживать, чтобы никаких поползновений на то, что Государственный Совет что-то делает не так, не происходило. Я никогда не видел – не только на этом заседании, но и на других, – чтобы первый вице-спикер вёл словно бы параллельное заседание, как бы смотря исподтишка, всё ли правильно делается. Это всё ж коллективная работа.

Можно говорить много и разное про председателя, в том числе и то, что, мол, он нехорош – это мы сейчас и наблюдаем. Странно, как перед периодом предвыборной работы вдруг все оживились, и каждый претендует на истину в последней инстанции в том, чтобы определить, кто есть кто. Но если вам дорога честь Государственного Совета и вы хотите, чтобы он имел нормальный имидж в глазах жителей Республики Коми, – где эта ваша работа? А если посмотреть на себя? Вы действительно считаете все эти ваши коллективные подписи и действия, да ещё с вбросом в СМИ, корректными?

Они некорректны ещё и с другой точки зрения. В Госсовете у нас действует партийная система. Депутаты работают в нём, хотя, конечно, состоят и в других общественных движениях. Мы, правда, не очень используем понятие «правящая партия», но всё-таки кто будет спикером, замами и председателями комитетов, определяет большинство.

Фигура спикера согласовывается и контролируется в партии. В случае «Единой России» этот вопрос решает даже не её республиканский политсовет, а федеральный орган. Согласование – там.

Рекомендация партии есть. В соответствии с ней в своё время спикер был избран. И если уж так захотелось его сменить, работать нужно не в обществе, а для начала в рамках своей партии по той иерархии, которая прописана у неё, договариваться и приходить к согласию

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При этом я никоим образом не отрицаю право депутатов от других партий или, если они есть, независимых депутатов ставить вопрос об отставке председателя. Но если посмотреть на подписантов известного обращения к врио Главы, сколько там таких? Двое. Все остальные – это «Единая Россия».

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При любом приезде в республику я встречался с Надеждой Борисовной, а приезжаю я минимум раз в месяц, чаще два. Это были разные встречи. Они были совсем не для того, чтобы просто поздороваться, а касались самых разных вопросов. Прежде всего, конечно, парламентской работы как таковой. Во многих законодательных инициативах, которые шли из Госсовета, прямо прописывалось, что данный законопроект будет представлять в Государственной Думе Марков. И я должен был этим заниматься. Если не разъяснять, то хотя бы присутствовать.

Кроме того, имеются поездки, встречи, личные приёмы, с проблемами районов или конкретного человека. Если была необходимость, я обращался за содействием именно к Надежде Борисовне.

Кроме того, Надежда Борисовна отвечает за работу Общественной приёмной «Единой России». Члены Совета Федерации ведут там свой приём. И, конечно, информация, которая нужна для приемной, в той мере, в которой необходима, всегда обсуждалась с ней.

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Будучи вице-спикером, я работал с тремя спикерами – с В.А.Торлоповым, с М.Д. Истиховской, с И.В.Ковзелем. С И.Е.Кулаковым мы оба были вице-спикерами. Мне посчастливилось работать с фактическим спикером последнего созыва Верховного Совета Ю.А.Спиридоновым. С ним и, не стану умалчивать, с Торлоповым была налажена наиболее конструктивная работа, благо её было очень много в связи с инициативами Комитета возрождения коми народа и в последующем «Коми войтыра», не говоря уже о работе над Конституцией.

Я был свидетелем попытки сместить Спиридонова с его председательского места в связи с известными событиями 1991 года, но всем была понятна мотивация инициаторов тогдашней отставки. Нынешняя мне совершенно непонятна. И я, кажется, догадываюсь, почему это происходит.

Госсовет нынешнего созыва собирался исполнительной властью образца июня-июля 2015 года «под себя». Через четыре года мы видим, что он поменялся более чем наполовину, в нём работают другие люди. И кое-кто, кажется, просто начинает нервничать, уходить-возвращаться, а сейчас вот – попытаться сделать еще и определенную заявку на будущее. Мне, однако, кажется, что те, кто пытаются сейчас заменить де-юре руководство парламента, сами должны совпадать де-юре и де-факто.

В противном случае, когда мы будем слышать заклинание «посмотрите, сколько пятен на платье у нашего спикера!», впору будет задать вопрос: «А ваш-то костюмчик – чище?».

Автор – член Совета Федерации от Государственного Совета Республики Коми

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