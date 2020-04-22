Неуклюжести

Скажу честно, что особых эмоций после назначения ВРИОГ Коми эпидемиолога Уйба (или всё же Уйбы? фамилия-то мужская, по идее, должна склоняться) не испытал. И дело не только в непозволительном для врача косноязычии.

К моменту его назначения было понятно, что по ситуации с короновирусом в Коми безнадёжно отстали минимум на неделю, фактически на все две. Ошибки Минздрава не критиковал только ленивый, настолько они были явные. Тем не менее, на мой взгляд, с приходом ВРИОГ радикально ничего не изменилось. Да и менять, похоже, некому.

В республику опять потянулись «варяги», на сей раз из числа бывших сослуживцев по ФМБА.

Ломать – не строить, вот и Минздрав начали разгонять. Да мы даже бы и не против, но кто все эти «варяги»-новобранцы? И чем они будут заниматься? Общие фразы типа «профессионалы своего дела» вот для меня лично ни о чём. Один только информационный шлейф у госпожи Филин чего стоит.

В Сыктывкар, хоть и с большими сокращениями, прилетают самолёты, приходят поезда. Единой стратегии, как быть с пассажирами, до сих пор нет. Представителей Минздрава на совещаниях по транспортным проблемам тоже нет. А ведь кому, как не МЗ, быть координатором этого не просто щекотливого, но глобального вопроса безопасности?

Приятной новостью стало получение статуса референс-центра лаборатории Роспотребнадзора. Ожидалось, что сроки выявления короновирусной инфекции сократятся. Не тут-то было!

Нет, без отправки в Москву и обратно время вроде бы и экономится. Но сама референс-лаборатория физически не справляется с объёмами исследований! Сегодня случайным образом узнал, что там скопилось больше тысячи (возможно, и больше) проб на ПЦР (полимеразно-цепочечная реакция, высокоточный анализ на содержание практически любого вещества). Притом что тест-систем хватает.

Не хватает врачей и биологов? Так сколько их сейчас сидит на самоизоляции! И в государственных учреждениях, и в частных.

Не хватает лабораторной аппаратуры? Так, может, вместо одного аппарата ИВЛ закупить прибор для проведения ПЦР? Или это не в тренде? Красиво в отчётность не воткнуть?

Сейчас главное – побольше аппаратов ИВЛ и средств защиты, такое мнение сложилось по официальной информации в СМИ. Меня как врача с инфекционным «анамнезом» волнует другой вопрос: а с нетяжёлыми формами что? Они же превалируют. Они будут попадать в поле зрения Минздрава?

В ежедневных видеоотчётах ВРИОГ делает акцент на возможный пессимистичный сценарий по короновирусу. Стесняюсь спросить, а почему не рассматриваются другие сценарии? Популизм? Или нам опять чего-то не договаривают?

Список нестыковок и «неуклюжестей» можно продолжить. И вопросы, вопросы, вопросы…

Короновирус уже стал самым «политизированным» из вирусов. Не знаю, чего опасаться больше – вирулентности или политики. И, да, за экономику тоже не спокойно.

Автор – врач-эксперт, медицинский блогер

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