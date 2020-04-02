Леди ГаГа Усть-Сысольского уезда

Мы дождались своего «Я устал. Я ухожу». Мы можем поздравить друг друга с этим новоприобретённым опытом. Ещё один в копилку истории существования института Главы Республики Коми вообще и прекращения им своих полномочий в частности.

Копилка, между прочим, для региона, который долгие годы находился на обочине общефедерального общественного интереса, – не такая уж тощая. Первый Глава честно (ну, сравнительно честно) проиграл на выборах, благо они тогда ещё были. Второй – когда выборов уже не было – просто проиграл аппаратную борьбу в администрации Президента, отсидев, впрочем, полных два тогдашних четырёхлетних срока. Отставка третьего оказалась самой громкой, вернув (после шахтёрских забастовок 90-х и Подъельска 2009-го) интерес к Коми у всей страны.

И вот – отставка по собственному желанию a la Ельцин. Оно и неудивительно: рейтинг Сергея Анатольевича к апрелю 2020-го немногим отличался от рейтинга Бориса Николаевича к декабрю 1999-го. Поразительно: не менее двух лет всем было очевидно – от Гапликова устала не только республика, он сам смертельно устал от неё. И только естественная гордость не давала ему признаться в этом публично, особенно когда ему публично же приходилось комментировать многочисленные вбросы на эту тему.

Его явно не пускал со своего места сам Владимир Путин, потому что последнему в таком случае пришлось бы признать свою очевидную кадровую ошибку. Как мы знаем, Президент этого страшно не любит. Судьбе потребовалось наслать на мир короновирус, а затем – выбрать из всех его жертв (слава Богу, в переносном смысле) скромного эжвинского хирурга, чтобы чаяние четвёртого Главы так внезапно, с таким хрустом политической карьеры исполнилось.

Но есть ещё один субъект случившегося. Это – сами жители Республики Коми. Они, не ведая того, за пять лет переболели политико-криминальным короновирусом, приобретя отличный иммунитет. Всё-таки не стоит забывать, какой эффект произвёл арест Вячеслава Гайзера и его подельников. Полученный людьми моральный удар послужил почвой для невиданных ожиданий от нового президентского назначенца. Осенью 2015 года у Путина был крепчайший рейтинг, незыблемый авторитет, подкреплённый как раз «делом Гайзера», и этот свет светил очень ярко для тех, кого он посылал руководить регионами. К этому свету прибавлялось магическое слово «Сочинская Олимпиада», то есть имидж «крепкого хозяйственника».

Нужно было обладать недюжинным талантом, чтобы немедленно и щедро тратить такой кредит доверия. Странное, искажённое представление о жителях республики, и прежде всего её элитах, как о сплошных ворах, с которыми нечего церемониться; унтер-офицерская манера общения; залихватские обещания построить то и это и на деле не построить ничего; странные кадровые назначения, особенно в случае с Лейлой Яндиевым, и увольнения – см. кейс Ларисы Максимовой – список можно множить и множить, но замечу, что уже в сентябре 2016 года на выборах Главы инерция путинской поддержки сработала из последних сил, обеспечив Гапликову довольно невысокий (для российских губернаторских выборов) процент. Ну а потом случился Шиес, а вот сейчас – и короновирус с антирекордом РК.

В итоге Владимир Уйба найдёт в республике очень недоверчивый, если не сказать – крайне обозлённый, электорат. Впрочем, значение это будет иметь, конечно, если новый врио едет не только разрулить ситуацию с эпидемией, но действительно стать настоящим руководителем региона. Теперь он будет олицетворять собой власть. Теперь ему, не имевшему доселе никакого отношения к РК, будут предъявлять счёт – и очень большой – её жители.

Он будет вынужден отдуваться и за первого «Га», и за второго. Такова нелинейная общественно-политическая логика в столь экстремальных условиях. Уроки этой «Леди ГаГи Усть-Сысольского уезда» придётся тщательно изучать – несмотря на бушующую вокруг чуму и холеру.

Если состоится очередное крушение надежд, боюсь, первый слог фамилии нового врио Главы намертво затмит два предыдущих.

Поделиться в соцсетях













13 Поделились



