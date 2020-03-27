Короновирусная дистанция выходного дня

В четверг администрация столицы Коми уведомила почтеннейшую публику о том, что «на следующей неделе все автобусные маршруты Сыктывкара будут работать по расписанию выходного дня». Официальное сообщение оказалось настолько кратким, что состояло всего из двух предложений. Вот второе: «Это связано с Указом Президента РФ об объявлении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля в рамках комплекса мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции».

Ну что ж, объяснение и в самом деле – «окончательная бумажка, броня» Филипп Филиппыча. Президент сказал «выходные» – значит, всё будет выходным, в том числе и график работы общественного транспорта. Имеет ли при этом значение причина введения этих внеплановых выходных? Вероятно, да – но где-то далеко и глубоко на заднем плане. Бюрократическая логика начинает работать сама по себе, опираясь на ближайшую причинную опору, в данном случае – на президентский указ.

То есть на маршруты выйдет меньшее, чем обычно, количество автобусов, а интервалы их движения станут, естественно, больше. По умолчанию предполагается, что пропорционально снизится и количество пассажиров: зачем же, в самом деле, ехать куда-то, когда вокруг – выходные? Вспоминайте блаженную негу новогодних каникул, смотрите телевизор, играйте в компьютерные игры и чатьтесь в сетях до посинения, чего на улице делать?

Вы верите в то, что так действительно будет? Конечно, всегда благородно предполагать в окружающих тебя людях повышенную сознательность, тем более на фоне действительно серьёзной опасности. Но так ли уж резко сократилось число людей на улице за, допустим, последнюю неделю? А самое главное – так ли уж резко сократилось число пассажиров в автобусах?

Автор – «безлошадник». Мало того – житель Эжвинского района. Я пользуюсь по большей части 18-м и 54-м маршрутами, которые, как известно, являются самыми рентабельными в городе. Вот скажите: 15-20, а иной раз 25-30, минут – это нормальные интервалы для внутригородского маршрута, причём во вполне «трафиковое» время (18-20 часов, например)?

С точки зрения пассажира, желающего за уплачиваемые им деньги ехать в сравнительном комфорте, – не очень нормальные. Но с точки зрения водителя, работающего в нынешней хозяйственной системе общественного транспорта Сыктывкара, – более чем. Ибо водитель брошен в рынок. Он должен принести своему работодателю – Сыктывкарскому автотранспортному предприятию № 1 или так называемому «Товариществу автоперевозчиков» – выручку. Любой ценой.

А любая цена устанавливается вот так (я вынужден процитировать себя любимого почти двухлетней давности, когда проблемы отрасли выперли на поверхность в виде митингов и забастовок): «Водителю нужно дать план – и чтобы его дать, он будет делать ровно противоположное желанию пассажира.

Что требуется последнему? Более-менее комфортное пространство в салоне для 30-40-минутной поездки (речь идёт именно об эжвинских маршрутах – прим.ред.). Это пространство может образоваться только в том случае, если автобусы ездят с частым интервалом. Но из чего водителю делать выручку? Из перевозимого воздуха? И то, что для пассажира дискомфорт (переполненный тесный салон), для водителя – приближение заветного плана.

Что ещё требуется пассажиру? По возможности быстрее доехать. Поэтому, когда автобус движется нарочито медленно при пустой трассе, пассажир снова испытывает дискомфорт. И особенно он усиливается, когда автобус попросту «зависает» на остановке, уныло стоя с открытыми дверями. Водителя можно понять – он, подобно алкоголику с последней каплей в бутылке, хочет выжать такую пассажиро-каплю с каждой остановки».

То, о чём можно было только сожалеть два года назад, выглядит совершенно иначе в условиях эпидемии. Выходные – это, конечно, хорошо; но, насколько я помню, специалисты, в числе мер индивидуальной защиты, советуют сохранять дистанцию при общении не менее чем в один метр. А теперь зайдите-ка в первый попавшийся в автобус! А теперь – не в первый попавшийся, а конкретно в эжвинский.

Краткость – сестра нашего с вами брата, и в случае с управлением информации администрации Сыктывкара эту сестру также можно приветствовать. Однако гложет вот какой интерес: кто именно принимал решение о недельном графике выходного дня для автобусов? Оба упомянутых мною перевозчика – коммерческие компании. Значит, решение принимало именно их руководство. После чего довело это решение до сведения мэрии.

«А, ну и ладно, – судя по всему, кивнули там. – Доведите до граждан».

О метровой дистанции никто и не вспомнил.

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