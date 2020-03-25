В нашей стране Конституция никогда никому не мешает. Лежит себе тихо и хороша в любом виде — и в старом, и в новом. Однако на сей раз яйцеголовые умники возбудились: «Мы сразу поняли, зачем он затеял поправки. Для себя старается, узурпатор!»

Типа разоблачили. Проникли в замысел.

А чего тут, собственно, проникать (это слово вообще не годится для описания грубого акта на глазах у публики)? Как говорится, раз-два — и в дамку. Тем более что сама дамка не возражает.

Конечно, он старается для себя. И любой на его месте не упустил бы такой возможности. Особенно если человек в том почтенном возрасте, когда уже трудно менять привычки.

Картина маслом

Власть физиологична, ее инстинкты банальны. Дует сверху – закрой форточку. Шумят снизу — стучи по трубе. Сползло одеяло — тяни на себя. Будь ты хоть Махатма Ганди, хоть заурядный узурпатор, а без одеяла — никак, ноги мерзнут.

Власть действует просто, на уровне элементарных рефлексов. Так она поступала и в 2012 году, когда «норковые шубы» бузили на площадях. Так произошло и после студенческих волнений 2019-го.

Уличная толпа – темная грязная масса. От нее надо всячески предохраняться. Конопатить щели, изолировать вожаков. И любой бунт подавлять в зародыше.

Нынешний режим еще довольно мягок. А вы представьте себе, например, картину Сурикова: «Петр Первый казнит студентов Высшей школы экономики».

Царь лично, умело и с удовольствием, орудует топором. И вдруг у Лобного места — пикетчики с плакатами: «Позор самодуру и деспоту!». А также «Ответишь перед Гаагским трибуналом!» В том смысле, что целовать отрубленные головы — это уже перебор. И что одно дело — грубые, вонючие стрельцы и совсем другое — безбородые юноши из лучших московских семейств.

Петр Алексеевич, наверное, очень бы удивился. Он ведь бывал в Голландии, однако не видел там никакого трибунала…

Будет как новенький

А нынче — сплошной гуманизм. Темницы, конечно, пока никто не отменял, но и публичных казней не наблюдается.

На прошлогодний студенческий бунт Путин ответил как просвещенный монарх, начитавшийся Монтескье. Вместо плахи и топора он предложил — всего лишь! — немножко поменять Конституцию. В принципе это косметическая мера типа ботокса.

И чего либералы так возбудились?

Что плохого в том, чтобы объявить Путина пожизненным правителем? Это и так ясно. Просто де-факто превратится в де-юре. Сделаем ему обнуляж — и будет как новенький.

А других нам не надо. Он ведь неслучайно держит возле себя таких интеллигентных людей, как Золотов, Сечин, Кадыров. Чтобы мы на них смотрели и вздрагивали: «Не дай бог!» Потенциальные сменщики пугают гораздо больше. А к Путину мы уже привыкли. Более того — искренне привязались.

Он же нам как родной: в каждой семье, в каждом доме. И в телеящике, и в интернете. Даже в холодильнике, открывая который, мы говорим: «Ну, спасибо, Владимир Владимирович!» А он из телевизора так же в шутку нам отвечает: «Не за что. Я вам потом еще и пенсии подниму!»

Нам не впервой

Было время, когда журналисты озабоченно спрашивали: «Ху из ху, мистер Путин?» Теперь затихли. Видимо, догадались.

А знаменитые путинские «многоходовочки»? Когда возникало тревожное чувство, что мы дураки и «не догоняем». К счастью, к шахматам он быстро охладел. Игры с каждым годом упрощались: шашки, нарды, поддавки. Дошло, наконец, до «Чапаева»: щелчок пальца — и шашечки летят с доски. Просто, весело, поучительно и наглядно.

Вообще, за минувшие 20 лет все вокруг прояснилось. Экономика стала простой, как труба. Идеология свелась к единственному вопросу: «Так чей же у нас все-таки Крым?» Спорщики поделились на два окопа – «пиндосы» и патриоты. А из отечественной истории вдруг исчезли все темные пятна. Светлым пятном оказался даже пакт Молотова–Риббентропа. Теперь будут изданы окончательные учебники с голой правдой. Эти учебники запретят раскрашивать и особенно — подрисовывать рожки товарищу Молотову.

Кто сказал, что простота хуже воровства? Она лучше. Гораздо лучше! И не надо их противопоставлять. Россия доказала всему миру, что обогащение — штука очень простая. Стать олигархом можно легко и бесхитростно. Для этого даже не обязательно быть личным другом Владимира Путина. Достаточно быть другом его друзей или знакомым его знакомых. Кроме того, есть еще и ночная хоккейная лига. То есть масса возможностей выбиться в люди.

Что же касается аннулирования старых сроков при реально правившем все эти годы президенте, то эта коллизия кажется удивительной только на первый взгляд. Наша страна уже не раз порывала с прошлым и начинала свою историю с чистого листа. Так было и в 1917 году, и в 1991-м. Почему бы не сделать это в 2024-м?

В конце концов, у каждого народа свои традиции. Кто-то, допустим, делает обрезание, кто-то — обнуление. А если вдруг война, то она и вовсе все спишет! Или, например, тот же короновирус…

Поэтому не надо нервничать, суетиться, беспокоиться. Тем более — о будущем. Авось пронесет. Бог не выдаст, свинья не съест.

Утраченные иллюзии

Как известно, реальность дается нам в ощущениях, но иногда она не хочет даваться, ломается и капризничает. Да и можно ли верить собственным ощущениям? Особенно сегодня, когда тебя убеждают в обратном.

Например, мерещится тебе кризис. Иной раз кажется, что наступила полная жопа. Но если приглядеться, то и хорошо, что — полная. «Значит, мы за последние годы накопили жирок», — сообщает главный по стране и призывает не верить нелепым домыслам. Рост цен и падение рубля — это оптическая иллюзия. При сильном президенте слабого рубля не бывает в принципе. А кто станет спорить, плюньте ему в рожу.

Или взять, допустим, поправки в Конституцию. На первый взгляд, их почти две сотни, замучаешься читать. А на самом деле поправка всего одна, что подтверждается официальными документами избиркома.

Если тебе кажется, что ты бедняк, это ложное ощущение. В реальности ты представитель среднего класса. То есть, судя по запасам гречки на антресолях, человек зажиточный. И таких, как ты, в стране большинство — 70 процентов. Кстати, эта цифра мистическим образом совпадает с итогами плебисцита. Его еще не было, а цифра уже совпадает!

Тут главное раздать бюллетени, а потом правильно посчитать. Наблюдатели для этого не нужны. Да и сами избиратели, в общем, тоже. Процент одобрения известен заранее. Это показывают любые замеры, телефонные опросы и даже тесты на короновирус. А к тем, кто засел в карантин, члены избиркома готовы прийти домой. Заодно могут еще и температуру замерить.

Библейская история

Обыватель нынче растерян, напуган. Не знает, что делать и куда бежать, тем более что границы уже перекрыты. Надо успокоить людей, прояснить ситуацию. Растолковать, что все под контролем, виновные будут наказаны. Власть должна проявлять терпение: непонятливых в стране много, поэтому некоторые истины приходится повторять 20 лет подряд.

Однако есть вещи совсем уж неочевидные, сложные для восприятия. В том числе все то же пресловутое обнуление. Нелегко в доступной форме рассказать потрясенным согражданам, что четырех предыдущих сроков как бы не существует. Вернее, они существуют, но в некоей параллельной реальности.

Феномен обнуления мог бы легко объяснить Игорь Прокопенко в передаче «Территория заблуждений». Анна Чапман также способна выдвинуть смелую версию. Но тут все-таки нужны серьезные люди, ответственные юристы, матерые жрецы Конституции.

И вот их экстренно свезли на Сенатскую площадь, собрали в высоком зале с лепнинами. И состоялось воскресное таинство. Судебное бдение с целью обосновать. Дать правильную трактовку.

Для этого надо извести кучу бумаги, четко прокомментировать десятки поправок, ссылаясь при этом на пункты и статьи Основного закона. То есть решить парадоксальную задачу — попрать Конституцию, строго на нее опираясь. Ювелирная работа, не каждый справится.

Поэтому пригласили лучших талмудистов в мантиях. Во главе с вечно «пионерским» Зорькиным, который всегда готов. И, несмотря на возраст, еще способен на многое. Вероятно, на все.

И встали они на защиту конституционного строя. И не покинули Дворец правосудия, пока петух не пропел трижды. И сказали тогда: «Быть посему!». И не отреклись от господина своего. Тем более что он их работодатель.

То есть перед нами почти библейская история. Высокая драма, мучительный выбор. Либо утратить мантию с мигалкой, либо навсегда потерять репутацию.

Но если жертвовать репутацией, возлагая ее на алтарь Отечества — это уже совсем другое дело! Можно сказать — акт гражданского мужества.

В общем, не убоялись судейские ни нынешней злобной толпы, ни холодного презрения беспристрастных потомков.

Кстати, о потомках. Интересно, что они скажут, разбирая архивы нашего времени? Не назовут ли нас мудаками, терпилами? Не оскорбят ли память предков, несмотря на то, что Конституция это категорически запрещает?

Эй, потомки, не смейте нас осуждать! Мы жили как умели, терпели как могли. Существовали в заданном времени и прилагаемых к нему обстоятельствах. Зато мы передали вам самое главное — свой отрицательный опыт. А вы придете уже на готовенькое — дети наших горьких ошибок.

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