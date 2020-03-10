Таран Конституции

Когда-то он клялся ей в верности. Старался не изменять, хотя всякое бывало. 20 лет вместе – это вам не шуточки.
На упреки с ее стороны всегда отшучивался: «Извини, нарушил, забылся. Но вообще-то мне лучше знать. Я ведь твой гарант, покровитель»…
Она трепетала, когда он брал ее в руки. Прямо там, на рабочем столе, украшенном прибором из малахита. В небольшом кабинете с видом на Сенатскую площадь. Три окна всегда плотно зашторены – много лет она не видела солнца. Зато хорошо сохранилась.
С хозяином кабинета у нее бывало по-разному. Сперва он на ней присягал. Потом на нее опирался. И даже слегка облокачивался. После такой фамильярности обычно женятся. Но то обычные люди. А тут совсем другие отношения. Высокие.
Поначалу ему многое в ней нравилось. Были даже отдельные любимые места, которые он разглядывал с интересом, ласково улыбаясь. Но постепенно охладел, перестал восхищаться. В его глазах она утратила прежнее совершенство.
Ее, тоненькую, он выучил наизусть. И ему стало скучно. Как-то раз, схватив со стола синий роллер Document Pen, он открыл ее и сделал первую пометку на полях: «Тема семьи не раскрыта». Потом появились другие, например: «Где преемственность поколений?» Или: «Куда воткнуть Госсовет?» А также: «NB! Добавить про идеалы!»
Однажды, пребывая в задумчивости, Хозяин прямо на ней размашисто написал: «Мафия бессмертна!» Но тут же спохватился, перечеркнул, и вместо этого появилась запись: «С нами Бог!»
Постепенно вошел во вкус, стал бойко править, вписывать и дописывать, шпаря целыми абзацами.
Хозяин превратил ее в записную книжку, таскал с собой на совещания – вдруг придет интересная мысль типа: «Упомянуть про школьные завтраки».
Узнав, что ее хотят дополнить «завтраками», она рассердилась. Потому что гордая была. Строгая, не любила излишеств. А затем подумала: «Может, все дело в возрасте?»
В таком возрасте вожди обычно становятся теоретиками. Занимают место на книжных полках. Вон сколько томов наваяли Ленин, Троцкий и Сталин! Хрущев оставил мемуары, Суслов – сборник речей. Даже скромный Леонид Ильич завещал потомкам «Малую землю» и «Целину».
А где же труды нынешнего правителя? Ведь человек он достойный. Действительный советник I класса, верховный главнокомандующий. Кроме того, мастер спорта, заслуженный тренер, кавалер казахского ордена Золотого орла. И вообще, реально он самодержец. Правда, в Конституции об этом не сказано, но надо уметь читать между строк.
Если с собраниями сочинений пока не вышло, можно стать соавтором Основного закона страны. Это тоже весьма почетно. Пусть не только водку назовут его именем, но и Конституцию.
Кому добавки?
Не претендуя на гонорар, Хозяин так увлекся творчеством, что исписал целый роллер. А потом показал свое сочинение крупным специалистам в области права. Пианист Мацуев сразу одобрил, Исинбаева подпрыгнула от восторга, опытный Клишас быстро сказал: «Будет сделано!» – и побежал распечатывать копии.
Госдума с удовольствием прочитала эти авторские записки. Причем – сразу же во «втором чтении». Возбудились и регионы, вплоть до Еврейской автономии. Все сказали: «Давно пора!» Такого энтузиазма в стране не наблюдалось со времен всенародного одобрения великой сталинской Конституции.
Правда, многие почему-то решили, что с ними советуются. И тоже начали выступать, набиваться в соавторы.
Неожиданно посыпались разные предложения. В том числе довольно нелепые, например: «Вместо «дети – достояние государства» давайте запишем: «дети – это цветы нашей жизни». Да, это тоже звучит глупо. Зато красиво.
Малоизвестная общественная организация ветеранов-джигитов «Хасбулат удалой» предложила свою трактовку статьи «против геев»: «Брак – это традиционный союз мужчины и четырех женщин».
А либеральное движение «Крымненаш» попыталось протащить гнусную поправку: «Не допускаются призывы к отчуждению ЧУЖИХ территорий» (либералы до сих пор не поняли главный принцип российского федерализма: «Всех пускать, никого не выпускать!»).
Нашлись и такие зануды, которые стали допытываться: «А нельзя ли оставить МРОТ да пенсии, а слова про Бога и Госсовет – убрать? Ну какая тут связь?»
Им четко ответили: «Нельзя! Потому что – одним пакетом».
А иначе ни пенсий, ни пособий, ни школьных завтраков. Без Бога в нашей стране вообще ничего не получится. Без Госсовета – тем более.
День «Икс»
Некоторые думают, что бумага все стерпит. Нет, она стерпит только руку Хозяина.
И напрасно скептики утверждают, что он погорячился. Что стенобитной машиной раздробил основы республиканского строя. А ведь он просто дополнил, углубил и расширил. То есть улучшил. И даже слегка приукрасил.
Теперь Конституция сильно поправится. Но при этом, как ни парадоксально, заметно похорошеет. И будет отлично выглядеть. Особенно на фоне тощей экономики и хилого, падающего рубля.
С такой мощной Конституцией нам ни воевать не страшно, ни умирать. Тем более что все равно придется.
И когда Госдума примет, сенат проглотит, а президент подпишет, непременно приходите голосовать. Но только по-честному: так, чтобы 60 процентов – явка и 70 – «за».
22 апреля – день рождения Ленина. Ильич бы наверняка это дело одобрил. Он знал, чего хочет простой народ – порядка и сильной власти.
Так что давайте сначала займемся насущным: поменяем одобренные свыше статьи, а уж потом только побежим менять рубли на доллары.
Тем более – это среда. Ну не дураки же мы, чтобы отказываться от лишнего выходного в середине рабочей недели?