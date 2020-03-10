Таран Конституции

Когда-то он клялся ей в верности. Старался не изменять, хотя всякое бывало. 20 лет вместе – это вам не шуточки.

На упреки с ее стороны всегда отшучивался: «Извини, нарушил, забылся. Но вообще-то мне лучше знать. Я ведь твой гарант, покровитель»…

Она трепетала, когда он брал ее в руки. Прямо там, на рабочем столе, украшенном прибором из малахита. В небольшом кабинете с видом на Сенатскую площадь. Три окна всегда плотно зашторены – много лет она не видела солнца. Зато хорошо сохранилась.

С хозяином кабинета у нее бывало по-разному. Сперва он на ней присягал. Потом на нее опирался. И даже слегка облокачивался. После такой фамильярности обычно женятся. Но то обычные люди. А тут совсем другие отношения. Высокие.

Поначалу ему многое в ней нравилось. Были даже отдельные любимые места, которые он разглядывал с интересом, ласково улыбаясь. Но постепенно охладел, перестал восхищаться. В его глазах она утратила прежнее совершенство.

Ее, тоненькую, он выучил наизусть. И ему стало скучно. Как-то раз, схватив со стола синий роллер Document Pen, он открыл ее и сделал первую пометку на полях: «Тема семьи не раскрыта». Потом появились другие, например: «Где преемственность поколений?» Или: «Куда воткнуть Госсовет?» А также: «NB! Добавить про идеалы!»

Однажды, пребывая в задумчивости, Хозяин прямо на ней размашисто написал: «Мафия бессмертна!» Но тут же спохватился, перечеркнул, и вместо этого появилась запись: «С нами Бог!»

Постепенно вошел во вкус, стал бойко править, вписывать и дописывать, шпаря целыми абзацами.

Хозяин превратил ее в записную книжку, таскал с собой на совещания – вдруг придет интересная мысль типа: «Упомянуть про школьные завтраки».

Узнав, что ее хотят дополнить «завтраками», она рассердилась. Потому что гордая была. Строгая, не любила излишеств. А затем подумала: «Может, все дело в возрасте?»

В таком возрасте вожди обычно становятся теоретиками. Занимают место на книжных полках. Вон сколько томов наваяли Ленин, Троцкий и Сталин! Хрущев оставил мемуары, Суслов – сборник речей. Даже скромный Леонид Ильич завещал потомкам «Малую землю» и «Целину».

А где же труды нынешнего правителя? Ведь человек он достойный. Действительный советник I класса, верховный главнокомандующий. Кроме того, мастер спорта, заслуженный тренер, кавалер казахского ордена Золотого орла. И вообще, реально он самодержец. Правда, в Конституции об этом не сказано, но надо уметь читать между строк.

Если с собраниями сочинений пока не вышло, можно стать соавтором Основного закона страны. Это тоже весьма почетно. Пусть не только водку назовут его именем, но и Конституцию.

Кому добавки?

Не претендуя на гонорар, Хозяин так увлекся творчеством, что исписал целый роллер. А потом показал свое сочинение крупным специалистам в области права. Пианист Мацуев сразу одобрил, Исинбаева подпрыгнула от восторга, опытный Клишас быстро сказал: «Будет сделано!» – и побежал распечатывать копии.

Госдума с удовольствием прочитала эти авторские записки. Причем – сразу же во «втором чтении». Возбудились и регионы, вплоть до Еврейской автономии. Все сказали: «Давно пора!» Такого энтузиазма в стране не наблюдалось со времен всенародного одобрения великой сталинской Конституции.

Правда, многие почему-то решили, что с ними советуются. И тоже начали выступать, набиваться в соавторы.

Неожиданно посыпались разные предложения. В том числе довольно нелепые, например: «Вместо «дети – достояние государства» давайте запишем: «дети – это цветы нашей жизни». Да, это тоже звучит глупо. Зато красиво.

Малоизвестная общественная организация ветеранов-джигитов «Хасбулат удалой» предложила свою трактовку статьи «против геев»: «Брак – это традиционный союз мужчины и четырех женщин».

А либеральное движение «Крымненаш» попыталось протащить гнусную поправку: «Не допускаются призывы к отчуждению ЧУЖИХ территорий» (либералы до сих пор не поняли главный принцип российского федерализма: «Всех пускать, никого не выпускать!»).

Нашлись и такие зануды, которые стали допытываться: «А нельзя ли оставить МРОТ да пенсии, а слова про Бога и Госсовет – убрать? Ну какая тут связь?»

Им четко ответили: «Нельзя! Потому что – одним пакетом».

А иначе ни пенсий, ни пособий, ни школьных завтраков. Без Бога в нашей стране вообще ничего не получится. Без Госсовета – тем более.

День «Икс»

Некоторые думают, что бумага все стерпит. Нет, она стерпит только руку Хозяина.

И напрасно скептики утверждают, что он погорячился. Что стенобитной машиной раздробил основы республиканского строя. А ведь он просто дополнил, углубил и расширил. То есть улучшил. И даже слегка приукрасил.

Теперь Конституция сильно поправится. Но при этом, как ни парадоксально, заметно похорошеет. И будет отлично выглядеть. Особенно на фоне тощей экономики и хилого, падающего рубля.

С такой мощной Конституцией нам ни воевать не страшно, ни умирать. Тем более что все равно придется.

И когда Госдума примет, сенат проглотит, а президент подпишет, непременно приходите голосовать. Но только по-честному: так, чтобы 60 процентов – явка и 70 – «за».

22 апреля – день рождения Ленина. Ильич бы наверняка это дело одобрил. Он знал, чего хочет простой народ – порядка и сильной власти.

Так что давайте сначала займемся насущным: поменяем одобренные свыше статьи, а уж потом только побежим менять рубли на доллары.

Тем более – это среда. Ну не дураки же мы, чтобы отказываться от лишнего выходного в середине рабочей недели?

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